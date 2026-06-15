Women's T20 World Cup 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 नहीं बनी टीम इंडिया, इस टीम का है दबदबा
Women's T20 World Cup 2026 Points Table में टीम इंडिया नंबर वन नहीं बन पाई। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत के बावजूद भारत की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए में नंबर एक पर है।
Women's T20 World Cup 2026 Points Table: आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अब तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हर टीम ने कम से कम एक-एक मुकाबला खेल लिया है। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से मात दी। बावजूद इसके टीम ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस स्थान पर अपना दबदबा बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रनों के अंतर से साउथ अफ्रीका को हराया था। ऐसे में मामूली से अंतर के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। टीम इंडिया थोड़े और अंतर से मैच जीतती तो निश्चित तौर पर टेबल टॉपर बन सकती थी।
ग्रुप ए में तीन टीमों का खाता खुल गया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा बांग्लादेश की टीम का नाम शामिल है। बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 6 विकेट से हराया है। वहीं, नीदरलैंड के अलावा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप के अपने-अपने पहले-पहले मैच में हार मिली है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे, बांग्लादेश तीसरे, नीदरलैंड चौथे, पाकिस्तान पांचवें और साउथ अफ्रीका छठे स्थान पर विराजमान है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बांग्लादेश ने 2-2 पॉइंट्स अपने-अपने मैच जीतकर हासिल किए हैं, जबकि इस ग्रुप की बाकी टीमें अभी खाता नहीं खोल पाई हैं।
Womens T20 World Cup 2026 Group A Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|+3.250
|2
|2
|भारत
|1
|1
|0
|+3.200
|2
|3
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|+0.407
|2
|4
|नीदरलैंड
|1
|0
|1
|-0.407
|0
|5
|पाकिस्तान
|1
|0
|1
|-3.200
|0
|6
|साउथ अफ्रीका
|1
|0
|1
|-3.250
|0
ग्रुप बी की बात करें तो इस ग्रुप में इंग्लैंड की टीम का जलवा है, जिसने श्रीलंका को 87 रनों से हराया था। स्कॉटलैंड की टीम ने आयरलैंड को 40 रनों के अंतर से मात दी। श्रीलंका पहले और स्कॉटलैंड दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज है, जिसने मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड को सात विकेट से मात दी थी। न्यूजीलैंड की टीम चौथे स्थान पर है, जबकि आयरलैंड पांचवें और श्रीलंका छठे पायदान पर विराजमान है। इस ग्रुप में श्रीलंका, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज ने 2-2 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि बाकी टीमों का खाता खुलना बाकी है।
Womens T20 World Cup 2026 Group B Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|+4.350
|2
|2
|स्कॉटलैंड
|1
|1
|0
|+2.000
|2
|3
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|+0.118
|2
|4
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|1
|-0.118
|0
|5
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|-2.000
|0
|6
|श्रीलंका
|1
|0
|1
|-4.350
|0
आपको बता दें, आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप फेज के बाद सीधे सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। ऐसे में हर ग्रुप में टीमें टॉप 2 में रहना पसंद करेंगी, क्योंकि इसके अलावा बाकी टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी। इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन आगे चलकर जद्दोजहद इसी बात की होगी कि कैसी भी टॉप 2 में बना रहा जाए। फिलहाल के लिए ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और भारत और ग्रुप बी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीम टॉप 2 में विराजमान है। 5 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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