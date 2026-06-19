सांसे रोक देने वाले मैच में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया, 19वें ओवर में पलटी बाजी

ICC Womens T20 World Cup में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को रोमांचक मुकाबले में मात्र 7 रनों से हराया। वेस्टइंडीज की यह टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है।

ICC Womens T20 World Cup 2026 का 12वां मुकाबला वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को मात्र 7 रनों से जीत मिली। स्कॉटलैंड अपनी दूसरी जीत की तरफ कदम बढ़ा रही थी, मगर 19वें ओवर में वेस्टइंडीज ने 3 विकेट लेकर बाजी ही पलट दी। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में स्कॉटलैंड 146 रन तक पहुंचने में कामयाब रही थी। अगर 19वें ओवर में वो 3 विकेट ना गिरे होते तो हमें वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला और सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता था। वेस्टइंडीज इस जीत के साथ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं स्कॉटलैंड तीसरे नंबर पर खिसक गई है।

कैसा रहा WI W vs SCO W मैच? वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग की थी। निर्धारित 20 ओवर में वह 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहे थे। एक समय ऐसा था जब वेस्टइंडी के 5 विकेट 85 के स्कोर पर गिर गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि टीम 130 के स्कोर तक ही पहुंच पाएगी। मगर तब नंबर-7 पर उतरीं स्टेफनी टेलर ने 19 गेंदों पर 47 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के लिए कोई बैटर फिफ्टी नहीं जड़ पाईं।

154 के टारगेट का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई। मगर जैसे ही वेस्टइंडीज को पहला विकेट मिला तो उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्कॉटलैंड का स्कोर 58/4 हो गया। 74 के स्कोर पर उनकी आधी टीम पवेलियन में थी।

हालांकि स्कॉटलैंड की ओपनर डार्सी कार्टर ने एक छोर को संभाला हुआ था। डार्सी कार्टर ने 8 चौकों की मदद से 59 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही उनका विकेट गिरा तो गेम पटल गया।

19वें ओवर में कैसे पलटी बाजी 18 ओवर के बाद स्कॉटलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। जीत के लिए आखिरी दो ओवर में उन्हें 22 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में 5 विकेट थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर डार्सी कार्टर आउट हुईं तो मानों स्कॉटलैंड ने उम्मीद ही खो दी हो। उस ओवर में आलिया एलेन ने कुल 3 विकेट चटकाकर मात्र 5 रन दिए।

आखिरी ओवर में अब प्रेशर पूरी तरह स्कॉटलैंड पर था, उन्हें जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ 2 ही बचे थे।