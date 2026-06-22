WT20 वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल समीकरण, SA से मिली हार के बाद मंडराया खतरा; कैसे करेंगे क्वालीफाई?

Team India ICC Womens T20 World Cup Semi Final Scenario- साउथ अफ्रीका से मिली आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप की पहली हार के साथ भारत पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के अगले दो मैच बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से है।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हार का सामना साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार, 21 जून को करना पड़ा। अफ्रीकी टीम ने भारत को 6 विकेट से धूल चटाई। इस एक हार से ही टीम इंडिया पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। पॉइंट्स टेबल में भारत तीन में से 2 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है, वहीं साउथ अफ्रीका के खाते में भी इतनी ही जीत है, मगर खराब नेट रन रेट होने की वजह से टीम तीसरे पायदान पर है। बता दें, आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें कदम रखेगी। ऐसे में भारत को बचे हुए मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। आईए एक नजर टीम इंडिया के सेमीफाइनल समीकरण पर डालते हैं-

टीम इंडिया ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल समीकरण भारत ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया था। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स पर उन्होंने क्रमश: 64 और 95 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। यह टीम इंडिया के लिए हनीमून पीरियड कहा जा रहा था क्योंकि इन दोनों ही मुकाबलों में भारत फेवरेट था। मगर जैसे ही भारत का सामना साउथ अफ्रीका के रूप में पहली बड़ी टीम से हुआ, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

यह भारत की इस टूर्नामेंट में पहली हार है और इस हार के साथ ही टीम इंडिया पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है।

भारत के अगले दो मुकाबले बांग्लादेश और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, अगर टीम इंडिया के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना है तो हर हाल में यह दोनों मैच जीतने होंगे। एक और हार अब टीम इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है।

भारत अगर बचे दो मैच जीतता है तो उनके खाते में 8 अंक हो जाएंगे, टीम इंडिया का नेट रन रेट भी शानदार है, ऐसे में उन्हें नॉकआउट राउंड में आसानी से जगह मिल जाएगी। वहीं एक और हार उनके लिए मुसीबत बन सकती है।

ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप-ए सेमीफाइनल समीकरण ग्रुप-ए से ऑस्ट्रेलिया इस समय सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे चल रही है। इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभी तक साउथ अफ्रीका के अलावा बांग्लादेश और नीदरलैंड्स को धूल चटाई है। ऑस्ट्रेलिया के बचे दो मैच पाकिस्तान और भारत के खिलाफ है। यहां से एक जीत उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिला सकती है।

वहीं बात साउथ अफ्रीका की करें तो उनके अगले दोनों मुकाबले आसान है। अफ्रीकी टीम को नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के खिलाफ अगले दो मैच खेलने है, जिसमें साउथ अफ्रीका फेवरेट रहेगी।

अगर भारत को बचे दो मुकाबलों में एक और हार का सामना करना पड़ता है तो उन्हें दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका भी एक और मैच हारे। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है।

टीम इंडिया को अपनी किस्मत अपने हाथ में रखते हुए यह लड़ाई खुद लड़नी होगी। बांग्लादेश को तो भारत हरा देगा, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का मुकाबला अहम होगा।

WT20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच- 25 जून बनाम बांग्लादेश