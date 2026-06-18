भारत का वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ‘हनीमून’ हुआ खत्म, ये 2 बड़े मैच बन सकते हैं सेमीफाइनल की राह में रोड़ा

टीम इंडिया का आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आगाज शानदार रहा है। भारत ने लगातार 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में बाजी मारी है। हालांकि आगे की राह अब आसान नहीं रहने वाली है।

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का आगाज शानदार रहा है। टीम इंडिया ने अपने ओपनिंग मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाई, इसके बाद दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ जीता। इन दोनों ही मैचों में भारत बतौर फेवरेट उतरा था। हालांकि अब आगामी में टीम इंडिया के लिए आसान हीं होने वाले। भारत के सामने साउथ अफ्रीका और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमें चुनौती पेश करेगी। इस वजह से कहा जा रहा है कि टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। भारत को जितनी चीजें ट्राई करनी थी, वो अब हो चुकी है। आगामी तीनों मैचों में टीम इंडिया को तगड़ा होकर खेलने की जरूरत है।

सेमीफाइनल की राह नहीं आसान पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हराकर भारत आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। टीम इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 मैच जीते हैं। उनके खाते में भी 4 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से टीम इंडिया पहले पायदान पर है। वहीं साउथ अफ्रीका ने एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ग्रुप-ए से सेमीफाइनल के लिए ये तीन टीमें ही प्रबल दावेदार है।

भारत के आगामी तीन मैच साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से है। भारत को अपने दम पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 2 मैच जीतने होंगे, अगर टीम इंडिया ऐसा करने में नाकामयाब रहती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत पर भारी पड़ी है। वह हेड टू हेड में 5-2 से आगे है। वहीं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। भारत को अगर आगामी तीन में से दो मैचों में हार का सामना करना पड़ता है तो उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफआई करने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा।

वहीं भारत अगले दो मुकाबलों में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा देती है तो उन्हें आसानी से सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा।

टीम इंडिया आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल- 21 जून- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, शाम 7 बजे से

25 जून- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, शाम 7 बजे से

28 जून- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शाम 7 बजे से