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SA से मिली हार भारत के लिए गुड लक? बन रहा है WT20 वर्ल्ड कप जीतने का संयोग

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साउथ अफ्रीका से हारने के बाद आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की मुश्किलें बढ़ गई है, मगर यह हार टीम इंडिया के लिए गुडलक साइन भी है। जी हां, पिछले तीन आईसीसी इवेंट्स में SA से मिली हार टीम इंडिया के लिए खुशखबरी लेकर आई है।

SA से मिली हार भारत के लिए गुड लक? बन रहा है WT20 वर्ल्ड कप जीतने का संयोग

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हार का सामना साउथ अफ्रीका के हाथों करना पड़ा। भारत यह मैच 6 विकेट के अंतर से हारा। इस हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया पर टूर्नामेंट से बाहर होने के भी बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से हारने भारत के लिए गुड लक का काम करता है और यह ट्रॉफी जीतने का भी संयोग बनाता है? जी हां, पिछले दो आईसीसी इवेंट्स में भारत के साथ ऐसा ही हुआ है।

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SA से मिली हार भारत के लिए गुड लक

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025, जिसे टीम इंडिया ने जीतकर इतिहास रचा था, उस वर्ल्ड कप में भी भारत को टूर्नामेंट की पहली हार का सामना साउथ अफ्रीका के हाथों करना पड़ा था। हरमनप्रीत कौर की टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया था, जिसके बाद तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से भारत को पटखनी दी थी। यह हार भारत के लिए गुड लक बनी और टीम इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता।

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2026 मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को पहली हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली। टीम ने उससे पहले 4 मैच जीते थे, जिसमें एक बार पाकिस्तान को भी हराया था। फाइनल में टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से हुआ था, जहां उन्होंने 96 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।

अब लगातार तीसरे आईसीसी इवेंट में भारत को टूर्नामेंट की पहली हार का सामना साउथ अफ्रीका के हाथों करना पड़ा है, जो 2026 वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के ट्रॉफी जीतने के संयोग बना रहा है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हराकर टूर्नामेंट का जोरदार आगाज किया, वहीं तीसरे मैच में उन्हें साउथ अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

बोनस-

2011 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था। एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआती चार में से तीन मैच जीते थे, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ मैच टाई हुआ था। पांचवें मैच में जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से भिड़ी तो उन्होंने टूर्नामेंट की पहली हार का स्वाद चखा। उस साल भी भारत ने टूर्नामेंट का अंत ट्रॉफी जीतकर ही किया था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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