साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल ने रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बनीं गेंदबाज

साउथ अफ्रीका की तेज बॉलर शबनीम इस्माइल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ वह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 51 विकेट लेने वाली पहली बॉलर बनीं।

साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में 2 विकेट चटकाए। एमी जोन्स को अपना पहला शिकार बनाकर वह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी। वहीं दूसरा विकेट उन्होंने एलिस कैप्सी के रूप में चटकाया और टी20 वर्ल्ड कप में 51 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड सेट किया। शबनीम इस्माइल मेंस और वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप मिलाकर अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन गई है। मेंस क्रिकेट में टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के हरफनमौला शाकिब अल हसन के नाम है। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने टी20 करियर में 50 विकेट चटकाए हैं। वहीं शबनीम ने 51 विकेट चटकाकर अब इतिहास रच दिया है।

वुमेंस T20 WC में सबसे ज्यादा विकेट 51 - शबनीम इस्माइल (SA)*

48 - मेगन शुट्ट (AUS)

44 - एलिस पेरी (AUS)

41 - अन्या श्रबसोल (ENG)

39 - मारिज़ैन कैप (SA)

मेंस T20 WC में सबसे ज्यादा विकेट शाकिब अल हसन- 50

एडम जैंपा- 44

आदिल रशिद- 44

राशिद खान- 43

जसप्रीत बुमराह- 40

कैसा रहा ENG W vs SA W सेमीफाइनल? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मेजबान इंग्लैंड के लिए दूसरे सेमीफाइनल का आगाज अच्छा नहीं रहा था। रेड हॉट फॉर्म में चल रहीं डैनी वायट-हॉज 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गईं। वहीं 3.2 ओवर तक इंग्लैंड ने महज 23 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गिरा दिए थे। पावरप्ले के 6 ओवर खत्म होते-होते इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 35 ही रन बोर्ड पर लगा पाया था। साउथ अफ्रीका का दबदबा साफ देखने को मिल रहा था।

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और नंबर-5 पर आईं हीथर नाइट की शतकीय पार्टनरशिप ने बाजी पूरी तरह से पलट दी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए कुल 133 रनों की साझेदारी हुई। इस पार्टनरशिप ने ना सिर्फ इंग्लैंड को मुश्किल स्थिति से निकाला बल्कि बड़े स्कोर की राह दिखाई।

ब्रंट ने 47 गेंदों पर 11 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 75 रन बनाए। जबकि नाइट ने इतनी ही गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा इंग्लैंड की कोई बैटर 12 रन से ज्यादा नहीं बना पाई। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बोर्ड पर लगाएं।