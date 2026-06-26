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श्री चरणी ने रचा इतिहास, वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय बनीं

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्री चरणी ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 विकेट चटकाए। इन दो विकेट के साथ वह भारत के लिए एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन गईं हैं।

श्री चरणी ने रचा इतिहास, वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय बनीं

भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंदकर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। इस मैच में टीम इंडिया की स्पिनर श्री चरणी ने इतिहास रचा। बांग्लादेश के खिलाफ चरणी को 2 विकेट मिले, इसी के साथ वह एक वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली बॉलर बन गईं हैं। उन्होंने इस मामले में पूनम यादव का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2020 में 10 विकेट चटकाए थे। अब चरणी की नजरें टी20 वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने पर होगी।

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T20 WC एडिशन में इंडिया विमेन के लिए सबसे ज्यादा विकेट

12* - श्री चरणी 2026 में

10 - पूनम यादव 2020 में

9 - डायना डेविड 2010 में

8 - पूनम यादव 2014 में

8 - पूनम यादव 2018 में

8 - राधा यादव 2018 में

श्री चरणी की नजरें अब एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड पर होगी। यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अमेलिया केर के नाम है, जिन्होंने पिछले एडिशन में 15 विकेट चटकाकर अपनी टीम को चैंपियन बनाया है। श्री चरणी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 4 विकेट दूर है। भारत का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। श्री चरणी इसी मैच में इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहेगी।

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T20 WC एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट

15 - अमेलिया केर (NZ-W, 2024)

13 - आन्या श्रबसोल (ENG-W, 2014)

13 - मेगन शुट्ट (AUS-W, 2020)

12 - नॉनकुलुलेको म्लाबा (SA-W, 2024)

12 - श्री चरणी (IND-W, 2026)

भारत की सेमीफाइनल पर निगाहें

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ग्रुप मैच में हराना होगा। अगर टीम इंडिया ऐसा करने में कामयाब होती है तो उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो उनका सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो सकता है। हालांकि भारत की नजरें साउथ अफ्रीका पर भी रहेगी, जिनका आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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