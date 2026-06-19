वेस्टइंडीज से मिली करीबी हार के बाद फूंट-फूंट कर रोने लगी स्कॉटलैंड की प्लेयर, वीडियो वायरल

स्कॉटलैंड की प्लेयर Darcey Carter आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के 12वें मुकाबले में वेस्टइंडीज से मिली करीबी हार के बाद रोती हुईं दिखाई दी। डगआउट में बैठकर रोने का उनका वीडियो वायरल हो रहा है।

वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला गुरुवार रात खेला गया था। इस मैच में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। 154 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 18 ओवर तक स्कॉटलैंड मैच में बना हुआ था, मगर 19वें ओवर में तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज ने बाजी ही पलट दी। स्कॉटलैंड इस मैच में मात्र 7 रन से हारी। जीत के इतने करीब पहुंचकर जब स्कॉटलैंड की टीम हारी तो उनकी प्लेयर Darcey Carter डगआउट में बैठकर ही रोने लगी। उनका रोने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, Darcey Carter ने इस रनचेज में 59 रनों की पारी खेली थी, वह 19वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुईं थी। अगर Darcey Carter कुछ देर और क्रीज पर टिक जाती तो मैच का नतीजा पलट सकता था।

कैसा रहा WI W vs SCO W मैच? वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग की थी। निर्धारित 20 ओवर में वह 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहे थे। एक समय ऐसा था जब वेस्टइंडी के 5 विकेट 85 के स्कोर पर गिर गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि टीम 130 के स्कोर तक ही पहुंच पाएगी। मगर तब नंबर-7 पर उतरीं स्टेफनी टेलर ने 19 गेंदों पर 47 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के लिए कोई बैटर फिफ्टी नहीं जड़ पाईं।

154 के टारगेट का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई। मगर जैसे ही वेस्टइंडीज को पहला विकेट मिला तो उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्कॉटलैंड का स्कोर 58/4 हो गया। 74 के स्कोर पर उनकी आधी टीम पवेलियन में थी।

हालांकि स्कॉटलैंड की ओपनर डार्सी कार्टर ने एक छोर को संभाला हुआ था। डार्सी कार्टर ने 8 चौकों की मदद से 59 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही उनका विकेट गिरा तो गेम पटल गया।

19वें ओवर में कैसे पलटी बाजी 18 ओवर के बाद स्कॉटलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। जीत के लिए आखिरी दो ओवर में उन्हें 22 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में 5 विकेट थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर डार्सी कार्टर आउट हुईं तो मानों स्कॉटलैंड ने उम्मीद ही खो दी हो। उस ओवर में आलिया एलेन ने कुल 3 विकेट चटकाकर मात्र 5 रन दिए।

आखिरी ओवर में अब प्रेशर पूरी तरह स्कॉटलैंड पर था, उन्हें जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ 2 ही बचे थे।