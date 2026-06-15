पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत पर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, ‘सबसे खास परफॉर्मेंस देखना मिस कर गया’

भारत ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया। टीम इंडिया की इस जीत पर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल हो रहा है।

क्रिकेट के मैदान पर भारत की पाकिस्तान पर जीत हो और सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रविवार, 14 जून की रात हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने ओपनिंग मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। सचिन तेंदुलकर इस मैच को तो नहीं देख पाए, क्योंकि वह फ्लाइट से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मगर उन्होंने इस जीत पर भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने साथ ही लिखा भी कि वह अपनी टीम का सबसे खास परफॉर्मेंस देखना मिस कर गए।

टीम इंडिया की जीत पर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन सचिन तेंदुलकर ने X पर लिखा, “अभी-अभी लैंड किया और रिजल्ट देखा। लगता है मैं अपनी टीम का सबसे खास परफॉर्मेंस देखना मिस कर गया। स्मृति की पारी और दीप्ति शर्मा के पांच विकेट की तारीफ तो होगी ही, लेकिन श्री चरणी, ऋचा घोष और बाकी ग्रुप के योगदान ने इसे सच में एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस बना दिया। कैंपेन की क्या शानदार शुरुआत है!!”

कैसा रहा IND vs PAK मैच? सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के अर्धशतक के बाद अनुभवी दीप्ति शर्मा के पांच विकेट से भारत ने आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप के ग्रुप एक मैच में रविवार को पाकिस्तान को 64 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारत के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ऑफ स्पिनर दीप्ति (10 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी (21 रन पर तीन विकेट) और शैफाली वर्मा (22 रन पर एक विकेट) ने भी दीप्ति का अच्छा साथ निभाया।

सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली (41) पाकिस्तान की ओर से शीर्ष स्कोरर रहीं। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाई।

स्मृति ने इससे पहले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 44 गेंद में नौ चौकों और दो छक्कों से 68 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर (36 रन, 35 गेंद, चार चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी भी की जिससे भारत ने छह विकेट पर 170 रन बनाए जो टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ उसका सर्वोच्च स्कोर है। ऋचा घोष ने अंत में 17 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के से 34 रन की पारी खेली और दीप्ति शर्मा (नाबाद 12) के साथ छठे विकेट के लिए सिर्फ 21 गेंद में 45 रन की तेजतर्रार साझेदारी भी की।