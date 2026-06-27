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सिर्फ एक जीत और टूर्नामेंट से बाहर! महिला टी20 वर्ल्ड कप में खुली पाकिस्तान टीम की पोल

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान की टीम ने शनिवार को महिला टी20 विश्व कप के अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा टीम पांच मैच खेलते हुए सिर्फ एक मैच जीत सकी।

सिर्फ एक जीत और टूर्नामेंट से बाहर! महिला टी20 वर्ल्ड कप में खुली पाकिस्तान टीम की पोल

पाकिस्तान महिला टीम ने महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत भारत के खिलाफ मुकाबले के साथ की थी। हालांकि इस मैच में टीम ने थोड़ा टक्कर दी लेकिन जीत नहीं दर्ज कर सके। भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से करारी शिकस्त दी। हार के साथ शुरुआत के बाद पाकिस्तानी फैंस को लगा कि शायद टीम आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करे और खुद को सेमीफाइनल की रेस में पहुंचाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि भारत वाला मैच हारने के बाद टीम ने लगातार तीन मैच और गंवाए। फातिमा सना के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम को अपने आखिरी लीग मैच में जीत नसीब हुई। पाकिस्तान ने शनिवार को नीदरलैंड को 37 रनों से मात दी।

पाकिस्तान ने जीता सिर्फ एक मैच

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का सफर बेहद निराशाजनक रहा। शनिवार को पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलने उतरी थी। ब्रिस्टल में खेले गए अपने अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 37 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 126 रन बनाए। फिरोज़ा और आयशा ज़फ़र ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी की। फिरोज़ा ने 52 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 63 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि जफर ने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान 15 ओवर के बाद 2 विकेट पर 102 रन पर पहुंच गया और एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था।

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हालांकि, नीदरलैंड्स ने आखिरी ओवर में शानदार वापसी की। पाकिस्तान ने आखिरी पाँच ओवर में सिर्फ़ 16 रन पर चार विकेट खो दिए, जिसमें आइरिस ज़्विलिंग (19 रन पर 2 विकेट), हीथर सीगर्स, कैरोलिन डी लैंग और सिल्वर सीगर्स ने विकेट बांटकर उन्हें 6 विकेट पर 126 रन पर रोक दिया।

भारत सहित 4 टीमों ने पाकिस्तान को रौंदा

इससे पहले पाकिस्तान को भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत के खिलाफ मुकाबले में 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ऑफ स्पिनर दीप्ति (10 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गई थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने महिला टी-20 विश्वकप के 11वें मुकाबले में पाकिस्तान को 19 गेंदें शेष रहते दो विकेट से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की महिला टीम ने बुधवार रात खेले गये मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 126 रनों का स्कोर बनाया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 16.5 ओवरों आठ विकेट पर 127 रन बनाकर मुकाबला दो विकेट से अपने नाम कर लिया।

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बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग की। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 123 रन बनाए। छोटा लक्ष्य मिलने के बावजूद पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 100 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने 23 रन से मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टी-20 विश्वकप के 21वें मुकाबले में पाकिस्तान को 113 रनों से रौंदा था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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