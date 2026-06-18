भारत पर लगा ये ‘भद्दा दाग’ पाकिस्तान ने हटाया, T20 वर्ल्ड कप में बनाया रन आउट का ‘शर्मनाक रिकॉर्ड’

पाकिस्तान ने भारत पर लगे सबसे बड़े वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दाग को हटा दिया है। अब पाकिस्तान के नाम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन आउट का रिकॉर्ड दर्ज है। भारत दूसरे नंबर पर खिसक गया है।

पाकिस्तान ने भारत पर लगा वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा दाग हटा दिया है। यह दाग है इस टूर्नामेंट के इतिहास में एक टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर्स के रन आउट होने का। 40 भारतीय खिलाड़ी अभी तक आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रन आउट हो चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मुकाबले के दौरान इस शर्मनाक रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। इस मैच में पाकिस्तान की 3 प्लेयर्स रन आउट हुई। बता दें, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 127 रनों का टारगेट रखा था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 2 विकेट रहते हासिल कर लिया।

पाकिस्तान पर लगा रन आउट का सबसे बड़ा दाग साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 3 प्लेयर्स रन आउट हुईं। इसी के साथ पाकिस्तान के नाम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन आउट का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पाकिस्तान की अब कुल 41 प्लेयर्स रन आउट हो चुकी हैं, जबकि भारत 40 रन आउट के साथ दूसरे पायदान पर है। श्रीलंका, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भी शामिल हैं।

आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा खिलाड़ी रन आउट-

41- पाकिस्तान महिला

40- भारत महिला

39- श्रीलंका महिला

38- वेस्ट इंडीज़ महिला

35- ऑस्ट्रेलिया महिला

साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से मुश्किल से जीता पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। हालांकि यह फैसला उन पर भारी पड़ा था। पावरप्ले ही में ही 29 के स्कोर पर आधी पाकिस्तान की टीम पवेलियन में थी। एक समय ऐसा था जब 50 के स्कोर पर पाकिस्तान 8 विकेट गंवा चुका था, तब ऐसा लग रहा था कि टीम मुश्किल ही 100 रन तक पहुंच पाएगी। मगर कप्तान फातिमा सना के अर्धशतक के दम पर पाकिस्तान ने 126 रन बोर्ड पर लगाए।

फातिमा सना ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी साउथ अफ्रीका की खबर ली। उन्होंने तीन विकेट चटकाए, मगर पाकिस्तान की हार को नहीं टाल पाई। साउथ अफ्रीका ने 19 गेंदें रहते टारगेट चेज किया, मगर उनके 8 विकेट गिर गए थे।

फातिमा सना एक टी20 वर्ल्ड कप मैच में 50 रन और 3 विकेट लेने वाली पहली कप्तान बनीं।