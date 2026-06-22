T20 World Cup 2026 में मच गई खलबली, पाकिस्तान समेत इन 3 टीमों का सफर हो गया खत्म
पाकिस्तान समेत 3 टीमें आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई हैं। इनमें से दो ग्रुप ए की टीमें हैं, जबकि एक ग्रुप बी की टीम है। दो टीमें ऐसी भी हैं, जो 3-3 मैच जीत चुकी हैं और सेमीफाइनल के लिए हुंकार भर चुकी हैं।
Womens T20 World Cup 2026 में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान समेत 3 टीमों का सफर समाप्त हो गया है। ग्रुप ए से दो और ग्रुप बी से एक टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। इसके अलावा 3 ऐसी टीमें दोनों ग्रुप में हैं, जो सेमीफाइनल का टिकट कटाने के करीब हैं, क्योंकि 3-3 मैच उन्होंने जीत लिए हैं। इनमें ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम है, जो 3-3 मैच अब तक जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड पहले और वेस्टइंडीज दूसरे पायदान पर विराजमान हैं।
सबसे पहले बात उन टीमों की करते हैं, जो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी हैं। सबसे ऊपर नाम पाकिस्तान है, जो सबसे पहले सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई। इसके बाद ग्रुप ए से ही नीदरलैंड की टीम के भी टॉप 4 में जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। वहीं, रविवार 21 जून को ग्रुप बी से आयरलैंड की टीम का सफर सेमीफाइनल में पहुंचने का थम गया। ये तीनों टीमें 3-3 मैच हार चुकी हैं। इस तरह इनके आगे जाने के चांस नहीं हैं। 2-2 मैच इन टीमों के बाकी हैं, लेकिन उन्हें जीतकर भी टॉप 2 में ये टीमें कदम नहीं रख सकती हैं।
पाकिस्तान, नीदरलैंड और आयरलैंड के बाद अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा ग्रुप ए से बांग्लादेश, जबकि ग्रुप बी से न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका की टीम पर मंडरा रहा है। ये टीमें अब तक 3-3 मैच खेली हैं और सिर्फ एक-एक मैच में ही जीत दर्ज करा पाई हैं। आने वाले मैचों में इनको हार मिलती है तो निश्चित रूप से इनके टॉप 4 में जाने के चांस कम हो जाएंगे या फिर खत्म ही हो जाएंगे। ऐसे में इन्हें आगे फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे। एक भी हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है।
ये टीमें लग रही हैं सेमीफाइनल की दावेदार
वहीं, अगर बात करें कि कौन सी टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की दावेदार लग रही हैं तो इनमें ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम के टॉप 4 में जाने के पूरे चांस लग रहे हैं, जबकि ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद है। हालांकि, टीम इंडिया को इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भारत को हराकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। भारत के अभी दो मैच बाकी हैं, जिन्हें भारत को जीतना ही होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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