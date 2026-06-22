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T20 World Cup 2026 में मच गई खलबली, पाकिस्तान समेत इन 3 टीमों का सफर हो गया खत्म

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान समेत 3 टीमें आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई हैं। इनमें से दो ग्रुप ए की टीमें हैं, जबकि एक ग्रुप बी की टीम है। दो टीमें ऐसी भी हैं, जो 3-3 मैच जीत चुकी हैं और सेमीफाइनल के लिए हुंकार भर चुकी हैं।

T20 World Cup 2026 में मच गई खलबली, पाकिस्तान समेत इन 3 टीमों का सफर हो गया खत्म

Womens T20 World Cup 2026 में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान समेत 3 टीमों का सफर समाप्त हो गया है। ग्रुप ए से दो और ग्रुप बी से एक टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। इसके अलावा 3 ऐसी टीमें दोनों ग्रुप में हैं, जो सेमीफाइनल का टिकट कटाने के करीब हैं, क्योंकि 3-3 मैच उन्होंने जीत लिए हैं। इनमें ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम है, जो 3-3 मैच अब तक जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड पहले और वेस्टइंडीज दूसरे पायदान पर विराजमान हैं।

सबसे पहले बात उन टीमों की करते हैं, जो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी हैं। सबसे ऊपर नाम पाकिस्तान है, जो सबसे पहले सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई। इसके बाद ग्रुप ए से ही नीदरलैंड की टीम के भी टॉप 4 में जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। वहीं, रविवार 21 जून को ग्रुप बी से आयरलैंड की टीम का सफर सेमीफाइनल में पहुंचने का थम गया। ये तीनों टीमें 3-3 मैच हार चुकी हैं। इस तरह इनके आगे जाने के चांस नहीं हैं। 2-2 मैच इन टीमों के बाकी हैं, लेकिन उन्हें जीतकर भी टॉप 2 में ये टीमें कदम नहीं रख सकती हैं।

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पाकिस्तान, नीदरलैंड और आयरलैंड के बाद अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा ग्रुप ए से बांग्लादेश, जबकि ग्रुप बी से न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका की टीम पर मंडरा रहा है। ये टीमें अब तक 3-3 मैच खेली हैं और सिर्फ एक-एक मैच में ही जीत दर्ज करा पाई हैं। आने वाले मैचों में इनको हार मिलती है तो निश्चित रूप से इनके टॉप 4 में जाने के चांस कम हो जाएंगे या फिर खत्म ही हो जाएंगे। ऐसे में इन्हें आगे फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे। एक भी हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है।

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ये टीमें लग रही हैं सेमीफाइनल की दावेदार

वहीं, अगर बात करें कि कौन सी टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की दावेदार लग रही हैं तो इनमें ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम के टॉप 4 में जाने के पूरे चांस लग रहे हैं, जबकि ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद है। हालांकि, टीम इंडिया को इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भारत को हराकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। भारत के अभी दो मैच बाकी हैं, जिन्हें भारत को जीतना ही होगा।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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