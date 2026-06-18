पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रचा ‘दोहरा इतिहास’, मगर हाथ लगी निराशा
फातिमा सना ने पाकिस्तान के लिए दोहरा इतिहास रचा है। वह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में 50 से अधिक रन और 3 विकेट लेने वाली पहली कप्तान बन गई है। वहीं इस टूर्नामेंट में वह टॉप-6 के बाहर भी फिफ्टी जड़ने वाली पहली बैटर हैं।
पाकिस्तान के लिए आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज अच्छा नहीं रहा है। चिर-प्रतिद्वंद्वि भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के हाथों दूसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका ने लो स्कोरिंग मुकाबले में पाकिस्तान को मात्र 2 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मात्र 126 रन बोर्ड पर लगाए थे। बैटिंग के दौरान कप्तान फातिमा सना ने दोहरा इतिहास रचा। उनकी कमाल की अर्धशतकीय पारी के दम पर ही पाकिस्तान की टीम 126 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। वहीं गेंदबाजी में भी फातिमा ने जोर लगाया, मगर वह पाकिस्तान की हार को टाल नहीं पाईं। साउथ अफ्रीका ने 19 गेंदें शेष रहते टारगेट हासिल कर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की।
फातिमा सना RSA W vs PAK W मैच में छाईं
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावरप्ले के पहले 6 ओवर में ही उनकी आधी टीम 29 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी। फातिमा सना नंबर-8 पर बैटिंग करने उतरी थीं। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान का स्कोर 10.4 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। उस समय ऐसा लग रहा था कि वह 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे।
मगर तब फातिमा सना ने शानदार फिफ्टी जड़ टीम को 126 के लड़ने लायक टोटल तक पहुंचाया। फातिमा ने 38 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 55 रनों की पारी खेली।
फातिमा सना इसी के साथ वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टॉप-6 के बाहर बैटिंग कर फिफ्टी जड़ने वाली पहली बैटर बन गईं हैं।
फातिमा बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी चमकीं
127 के टारगेट को डिफेंड करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए बॉलिंग में भी उनकी कप्तान फातिमा सना ही चमकीं। उन्होंने 2.5 ओवर में 16 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए, इनमें नादिन डी क्लर्क का बड़ा विकेट भी शामिल था। हालांकि वह साउथ अफ्रीका को टारगेट चेज करने से रोक नहीं पाईं।
फातिमा सना इसी के साथ एक वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच में 50 से अधिक रन और 3 विकेट लेने वाली पहली कप्तान बन गईं हैं। उनके अलावा आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है।
पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं
लगातार दो मुकाबले हारने के बाद पाकिस्तान की वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब उनके तीन मुकाबले ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के खिलाफ है। अगर उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना है तो इन तीनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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