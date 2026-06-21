पाकिस्तान समेत 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर, ये है Women's T20 World Cup पॉइंट्स टेबल में भारत का हाल
Women's T20 World Cup 2026 से पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीम बाहर हो गई है, जबकि ग्रुप ए में टीम इंडिया दूसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। इंग्लैंड ग्रुप बी में टेबल टॉपर है।
Women's T20 World Cup 2026 Points Table: इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के अभी आधे लीग मैच ही समाप्त हुए कि पाकिस्तान की टीम का बोरिया बिस्तर इस टूर्नामेंट से बंध गया। पाकिस्तान की हार के साथ एक और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस तरह ग्रुप ए से ही 2 टीमों का सफर समाप्त हो गया। दो-दो मुकाबले दोनों टीमों के बाकी हैं, लेकिन उनको जीतकर भी टीमें सेमीफाइनल में नहीं जा पाएंगी। पाकिस्तान के बाद नीदरलैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह रौंदा था।
दरअसल, शनिवार 20 जून को 3 मुकाबले महिला टी20 विश्व कप में खेले गए। इनमें पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 98 रनों से हरा दिया। इस तरह उनके आगे जाने के रास्ते लगभग बंद हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके बाद पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। दोनों टीमें 3-3 मैच हार चुकी हैं।
इस तरह ग्रुप ए में अब ऑस्ट्रेलिया ने लगभग सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। तीसरे पायदान पर बांग्लादेश और चौथे पायदान पर साउथ अफ्रीका की टीम है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के अभी 2-2 मैच बाकी हैं, लेकिन संयोग यह बन रहा है कि 4 पॉइंट्स पर सेमीफाइनल की क्वालीफिकेशन तय नहीं होगी। बांग्लादेश और भारत के बीच एक मैच होगा, जिसमें से जो टीम जीतेगी, उसके कम से कम 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। यही कारण है कि ये टीमें टूर्नामेंट से बाहर हैं।
Women's T20 World Cup 2026 Group A Points Table
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|+4.391
|6
|2
|भारत
|2
|2
|0
|+3.975
|4
|3
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|-0.641
|4
|4
|साउथ अफ्रीका
|2
|1
|1
|-1.097
|2
|5
|पाकिस्तान (E)
|3
|0
|3
|-1.857
|0
|6
|नीदरलैंड (E)
|3
|0
|3
|-3.384
|0
ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यहां इंग्लैंड की टीम का दबदबा है, जो 3 में से 3 मैच जीत चुकी है और अंकतालिका में शीर्ष पर विराजमान है। दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज है, जो 2 में से दो मैच जीती है। न्यूजीलैंड ने 3 में से एक मैच जीता है, जबकि स्कॉटलैंड का भी यही हाल है। श्रीलंका की टीम दो में से एक मैच जीत चुकी है। वहीं, छठे नंबर पर विराजमान आयरलैंड की टीम तीनों मैच हार चुकी है और टूर्नामेंट से लगभग बाहर है। सिर्फ मैथमेटिकली टीम अभी सेमीफाइनल की रेस में है, क्योंकि 4 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। किसी भी टीम के इस ग्रुप में इंग्लैंड के बाद 4 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं या फिर वह सिनेरियो बनता है तो आयरलैंड की टीम स्वतः ही एलिमिनेट हो जाएगी।
Women's T20 World Cup 2026 Group B Points Table
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|इंग्लैंड
|3
|3
|0
|+2.490
|6
|2
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|+0.233
|4
|3
|न्यूजीलैंड
|3
|1
|2
|-0.063
|2
|4
|स्कॉटलैंड
|3
|1
|2
|-0.083
|2
|5
|श्रीलंका
|2
|1
|1
|-2.040
|2
|6
|आयरलैंड
|3
|0
|3
|-1.054
|0
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।