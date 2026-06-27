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मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का क्या रहेगा प्लान? शेफाली वर्मा ने कर दिया क्लीयर

भाषा लंदन
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भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 का एक अहम मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मैच को लेकर शेफाली वर्मा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम काफी समय से खेल रही है औरउनकी रणनीतियों को जानते हैं।

मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का क्या रहेगा प्लान? शेफाली वर्मा ने कर दिया क्लीयर

भारत की विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने कहा है कि महिला टी20 विश्व कप में टीम के करो या मरो जैसे अहम मुकाबले में खेल को सरल रखना ही ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराने की सबसे अच्छी रणनीति है। ग्रुप ए में सेमीफाइनल की दौड़ बेहद रोमांचक हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के छह अंक हैं और वह बांग्लादेश से भिड़ेगी, जबकि भारत (छह अंक) का मुकाबला अजेय ऑस्ट्रेलिया (आठ अंक) से होगा। भारत ने अपने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को हराया था सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखा था।

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चीजों को सरल रखना होगा

शेफाली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी विश्व स्तरीय टीम के खिलाफ भारत का आत्मविश्वास मजबूत है। उन्होंने कहा, "हमने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीती है, जिससे हमारा भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, "हम पिछले कई वर्षों से उनके खिलाफ खेल रहे हैं। हम उनके गेंदबाजों और रणनीतियों को जानते हैं। इसलिए हमें चीजों को सरल रखना होगा और अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। ज्यादा सोचने से खेल मुश्किल हो जाता है।'' शेफाली ने कहा कि वह शुरुआती मैच में जरूरत से ज्यादा सोच रही थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्वाभाविक शैली पर लौटकर बेहतर प्रदर्शन किया है।

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शेफाली शानदार फॉर्म में

पिछले तीन मैचों में दो अर्धशतक जड़ने वाली इस बल्लेबाज ने कहा, ''मैं अब हर गेंद को देखकर प्रतिक्रिया देती हूं, ज्यादा योजना नहीं बनाती। अगर बड़े शॉट नहीं लग रहे हों तो दौड़ कर रन चुराकर रन गति बनाए रखने की कोशिश करती हूं। शेफाली ने बल्ले के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दिया। उन्होंने नई गेंद से पावरप्ले में विकेट चटकाने का श्रेय कप्तान हरमनप्रीत कौर को देते हुए कहा, ''हरमन दी ने भूमिका स्पष्ट रखी है। उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाजी के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है।''

करो या मरो मुकाबला

भारतीय टीम के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। इस ग्रुप के अंतिम दो मैच से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण होगा। इन मैच में दक्षिण अफ्रीका (छह अंक) लॉर्ड्स में बांग्लादेश (चार) से भिड़ेगा, जिसके बाद भारत (छह) का सामना अपराजित ऑस्ट्रेलिया (आठ) से होगा। दक्षिण अफ्रीका के बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड (12 मैचों में 9-2) को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मुकाबला क्वार्टर फाइनल जैसा होने की उम्मीद है। अगर पिछली बार फाइनल में पहुंचने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम उम्मीद के मुताबिक जीत जाती है, तो भारत को क्वालीफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। ऐसी स्थिति में इस मैच में हार से मौजूदा वनडे विश्व चैंपियन की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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