ICC Womens T20 World Cup में न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर नसीब हुई जीत, आयरलैंड ने अटका दी थी गत चैंपियन की सांसे
NZ W vs IRE W Highlights: आयरलैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगभग उलटफेर कर दिया था, मगर गत चैंपियन ने आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में 4 रनों से जीत हासिल की।
न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां मुकाबा साउथहैंप्टन में खेला गया। इस मैच में आयरलैंड ने गत चैंपियन टीम के खिलाफ लगभग उलटफेर कर ही दिया था, मगर न्यूजीलैंड ने आखिरी गेंद 4 रनों से जीत दर्ज कर ली। यह कीवी टीम की इस टूर्नामेंट में पहली जीत है, इससे पहले वेस्टइंडीज और श्रीलंका के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 140 ही रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में आयरलैंड ने 136 रन बनाकर कीवी टीम की सांसे रोक दी थी। बड़ी मुश्किल से न्यूजीलैंड को यह पहली जीत नसीब हुई है।
कैसा रहा NZ W vs IRE W मैच?
टॉस हारकर पहल बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। 10 के स्कोर पर ही उनके तीन विकेट गिर गए थे। वहीं कप्तान एमिलिया केर (30) के रूप में उन्होंने चौथा विकेट 48 के स्कोर पर गंवाया। आयरलैंड ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी की। ब्रुक हॉलिडे (34) और इजी शार्प (36) की पार्टनरशिप ने कीवी टीम की लाज बचाई। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हुई, नहीं तो न्यूजीलैंड 100 रन के अंदर भी सिमट सकता था। अंत में सूजी बेट्स की 19 रनों की पारी ने टीम को 140 के स्कोर तक पहुंचाया।
141 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम के लिए कप्तान गैबी लुईस (58) और ओर्ला प्रेंडरगैस्ट (59) के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल दिया था। दोनों ने मिलकर 110 रन जोड़े।
18वें ओवर में पलटा गेम
18वें ओवर में जब ओर्ला प्रेंडरगैस्ट आउट हुईं तो वहां से न्यूजीलैंड को वापसी का मौका मिला, इस ओवर में कप्तान एमिलिया केर ने रेबेका स्टोकेल के रूप में दूसरा विकेट भी हासिल किया। अब पूरा दबाव कप्तान गैबी लुईस पर आ गया था। 19वें ओवर में वह भी रोजमेरी मैयर को अपना विकेट देकर पवेलियन लौट गई। एक समय पर आयरलैंड को 18 गेंदों पर मात्र 29 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में 9 विकेट थे, मगर एमिलिया केर के एक ओवर ने सीन ही बदल दिया। आखिरी ओवर में आयरलैंड को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, मगर न्यूजीलैंड ने उन्हें 10 रन ही बनाने दिए। आखिरी गेंद पर भी न्यूजीलैंड की सांसे अटकी हुई थी क्योंकि आयरिश टीम जीत से 6 रन दूर थी। उन्हें जीत के लिए एक शॉट की जरूरत थी, मगर दबाव में टीम ऐसा नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड ने 4 रनों से इस मैच को अपने नाम किया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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