ICC Womens T20 World Cup में न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर नसीब हुई जीत, आयरलैंड ने अटका दी थी गत चैंपियन की सांसे

NZ W vs IRE W Highlights: आयरलैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगभग उलटफेर कर दिया था, मगर गत चैंपियन ने आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में 4 रनों से जीत हासिल की।

न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां मुकाबा साउथहैंप्टन में खेला गया। इस मैच में आयरलैंड ने गत चैंपियन टीम के खिलाफ लगभग उलटफेर कर ही दिया था, मगर न्यूजीलैंड ने आखिरी गेंद 4 रनों से जीत दर्ज कर ली। यह कीवी टीम की इस टूर्नामेंट में पहली जीत है, इससे पहले वेस्टइंडीज और श्रीलंका के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 140 ही रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में आयरलैंड ने 136 रन बनाकर कीवी टीम की सांसे रोक दी थी। बड़ी मुश्किल से न्यूजीलैंड को यह पहली जीत नसीब हुई है।

कैसा रहा NZ W vs IRE W मैच? टॉस हारकर पहल बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। 10 के स्कोर पर ही उनके तीन विकेट गिर गए थे। वहीं कप्तान एमिलिया केर (30) के रूप में उन्होंने चौथा विकेट 48 के स्कोर पर गंवाया। आयरलैंड ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी की। ब्रुक हॉलिडे (34) और इजी शार्प (36) की पार्टनरशिप ने कीवी टीम की लाज बचाई। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हुई, नहीं तो न्यूजीलैंड 100 रन के अंदर भी सिमट सकता था। अंत में सूजी बेट्स की 19 रनों की पारी ने टीम को 140 के स्कोर तक पहुंचाया।

141 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम के लिए कप्तान गैबी लुईस (58) और ओर्ला प्रेंडरगैस्ट (59) के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल दिया था। दोनों ने मिलकर 110 रन जोड़े।