न्यूजीलैंड ने गंवाया सेमीफाइनल में पहुंचने का 'गोल्डन चांस', टूटे दिल के साथ 3 प्लेयर्स हुईं रिटायर; बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड का सफर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में हार के साथ खत्म हुआ। इंग्लैंड के हाथों ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में उन्हें 9 विकेट से शिकस्त मिली। इस हार ने उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ा।

डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से भरे दिल के साथ विदाई ली। आयरलैंड की वेस्टइंडीज पर हैरतअंगेज जीत ने एक समय पर उनके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे, मगर कीवी टीम इस ‘गोल्डन चांस’ को भुना नहीं पाई। इंग्लैंड के हाथों उन्हें ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने कीवी टीम का दिल तोड़ दिया। न्यूजीलैंड की इस हार के साथ उनकी तीन अनुभवी प्लेयर्स सूजी बेट्स सोफी डिवाइन और ली ताहुहू ने रिटायरमेंट ली। न्यूजीलैंड के लिए शनिवार, 27 जून की शाम काफी मयूस रही।

न्यूजीलैंड के लिए बेहद निराशाजनक रहा ये टूर्नामेंट न्यूजीलैंड की टीम बतौर चैंपियन यह टूर्नामेंट खेलने उतरी थी। पिछले एडिशन में उन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया था। मगर 2026 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत उनके लिए निराशाजनक रही थी। श्रीलंका और वेस्टइंडीज के हाथों उन्हें बैक टू बैक दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। कीवी टीम इसके बाद आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी छोटी टीमों के खिलाफ जीत दर्ज करने में कामयाब रही, मगर अंत में उन्हें मेजबान इंग्लैंड के हाथों एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ मिली 9 विकेट से हार यह बताती है कि न्यूजीलैंड के प्रदर्शन इस एडिशन में कितना खराब रहा है।

सूजी बेट्स सोफी डिवाइन और ली ताहुहू ने ली विदाई न्यूजीलैंड की इस हार के साथ अनुभवी प्लेयर्स सूजी बेट्स सोफी डिवाइन और ली ताहुहू ने विदाई ली। इन तीनों ने टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह उनके लिए आखिरी है। ऐसे में कीवी टीम को उनके लिए यह टूर्नामेंट खास बनाना था, मगर टीम ऐसा नहीं कर पाई। 5 में से तीन मैच हारकर न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने तीनों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ENG W vs NZ W इस मैच को देखने 21,018 फैंस मैदान पर आए थे, जो वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा फैंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

कैसा रहा NZ W vs ENG W मैच? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन बोर्ड पर लगाए। कप्तान एमिलिया केर 42 रनों के साथ टीम की हाईएस्ट स्कोरर रही। उनके अलावा सोफी डिवाइन ने भी 30 रनों की पारी खेली।