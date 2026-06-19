मिताली राज ने भी माना श्रेयंका के जाने से भारत को हुआ है नुकसान, अहम मुकाबले से पहले दी सलाह

मिताली राज का मानना है कि टी20 विश्व कप के शुरुआती मुकाबले से ही श्रेयंका पाटिल के बाहर होने से भारत को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि टीम को अब प्लान बी या सी पर काम करना होगा।

महिला टी20 विश्व कप में अपने शुरुआती दो मैच जीत चुकी भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार स्पिनर श्रेयंका पाटिल टखने के लिगामेंट की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गईं हैं। उनकी जगह प्रेमा रावत को मौका मिला है। भारत के अगले मुकाबले से पहले दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने माना है कि श्रेयंका पाटिल की चोट के कारण भारत के गेंदबाजी संयोजन पर भी असर पड़ेगा। मिताली ने कहा कि भारत को अब यह बहुत सोच-समझकर तय करना होगा कि वे अपने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का उपयोग कैसे करते हैं। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 जून को खेलेगी, जोकि टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है।

मिताली ने दी सलाह आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एक्सपर्ट मिताली राज ने जियोस्टार मीडिया डे पर बातचीत में कहा, ''ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ा झटका है। सपोर्ट स्टाफ और टीम उनको लेकर कई तरह के प्लान तैयार रखे हुए होंगे। वह खुद को विश्व कप में खेलने के लिए देखती है। वह चोट से उबर कर आ रही है और अब भारत को प्लान बी या सी पर जाना होगा। आप अपने तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपके पास स्पिनर्स की अच्छी लाइन-अप है। श्रेयंका चोटिल हैं, तो शायद आपको उनकी जगह एक बाएं हाथ की स्पिनर मिल सकती हैं राधा यादव और श्री चरणी। और टीम में केवल एक ही ऑफ-स्पिनर होने की स्थिति में, आप इन ओवरों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? इसलिए हां, इसमें काफी सोच-विचार की जरूरत है। नॉकआउट में पहुंचने का एक बड़ा पहलू यह होगा कि आपकी गेंदबाजी यूनिट को और मजबूत बनाया जाए। फिलहाल अगर मुझसे पूछा जाए तो भारतीय टीम की ताकत उसका बैटिंग विभाग है।''

स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर गईं श्रेयंका पाटिल को बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में उन्हें यह चोट लगी। श्रेयंका को उनके ओवर की महज एक गेंद के बाद ही स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। मिड-ऑन की ओर गई गेंद का पीछा करते समय उनका टखना मुड़ गया था। दर्द बहुत तेज था। जब भारतीय टीम की फिजियोरेपिस्ट मैदान पर आईं, तो श्रेयंका अपने दाहिने पैर को पकड़े हुए दिखीं और वह उस पर बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रही थीं, जिसके कारण स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।

चोटों के मामले में श्रेयंका का यह खराब दौर लगातार जारी है। जुलाई 2024 में उंगली टूटने के कारण वह उस साल के टी-20 विश्व कप से बाहर हो गई थीं। इसके बाद उनके दोनों पैरों में शिन स्प्लिंट्स की समस्या हुई और फिर कलाई में स्ट्रेस रिएक्शन का सामना करना पड़ा। इस वजह से वह क़रीब एक साल तक खेल से दूर रहीं।