आयरलैंड की पुरुष के बाद महिला टीम का बड़ा कारनामा, वर्ल्ड कप में 21 मैचों के बाद खुला जीत का खाता

आयरलैंड की पुरुष और महिला टीम ने टी20 फॉर्मेट में कमाल करके दिखाया है। पुरुष टीम ने जहां भारतीय टीम को हराकर उनके खिलाफ पहली जीत दर्ज की तो वहीं महिला टीम ने टी20 विश्व कप में 21 मैच खेलने बाद पहली जीत दर्ज की।

आयरलैंड महिला टीम ने शनिवार को महिला टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की टीम को 6 विकेट से हराया। आयरलैंड की टी20 विश्व कप के इतिहास में ये पहली जीत है। टीम ने अब तक 21 मुकाबले खेले थे लेकिन जीत नसीब नहीं हुई थी। वहीं आयरलैंड की पुरुष टी20 टीम ने शुक्रवार को विश्व चैंपियन भारतीय टीम को 34 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। आयरलैंड की महिला टीम ने ओर्ला प्रेंडरगैस्ट के शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन की बदौलत शनिवार को वेस्ट इंडीज को छह विकेट से हराकर महिला टी 20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की।

प्रेंडरगैस्ट का ऑलराउंड प्रदर्शन वेस्टइंडीज को 29 रन देकर 1 विकेट लेकर 7 विकेट पर 128 रन पर रोकने में मदद करने के बाद, प्रेंडरगैस्ट ने 44 गेंदों पर 63 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली, जिससे आयरलैंड ने 11 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया। इस नतीजे ने न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की उम्मीदों को भी जिंदा रखा और अगर वे अपने आखिरी ग्रुप गेम में इंग्लैंड को हरा देते हैं तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इस बीच, वेस्टइंडीज के चांस सीधे इंग्लैंड की जीत से जुड़े हैं।

रन बनाने के लिए संघर्ष किया पहले बैटिंग करने के लिए कहने पर, वेस्टइंडीज धीमी, दो-तरफा पिच पर कभी भी आसानी से रन नहीं बना पाया। उन्होंने शेमेन कैम्पबेल को जल्दी खो दिया, जिसके बाद हेली मैथ्यूज (22), स्टेफनी टेलर (16) और डिएंड्रा डॉटिन (21) सभी ने शुरुआत की लेकिन जल्दी रन बनाने के लिए संघर्ष किया। आयरलैंड के बॉलर्स ने अपनी पेस को होशियारी से मिलाया और डिसिप्लिन्ड लाइन से बैट्समैन पर दबाव बनाया, जबकि स्पिनर खास तौर पर असरदार थे। चिनेल हेनरी के 21 गेंदों पर नाबाद 27 रन ने वेस्टइंडीज को आखिर में बढ़त दिलाई, लेकिन आखिरी आठ ओवर में चार विकेट गंवाने के बाद भी वे 7 विकेट पर 128 रन ही बना पाए।

पांचवें ओवर में कप्तान गैबी लुईस के आउट होने के बावजूद आयरलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। प्रेंडरगैस्ट और एमी हंटर ने दूसरे विकेट के लिए 62 रन की तेज साझेदारी करके पारी को संभाला और ज़रूरी रन रेट को कंट्रोल में रखा। हंटर ने एफी फ्लेचर का शिकार होने से पहले 28 रन बनाए, लेकिन प्रेंडरगैस्ट ने बीच के ओवरों में अपनी रफ़्तार बदली, और शानदार अर्धशतक बनाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीप और पुल किया।

वेस्ट इंडीज ने थोड़ी उम्मीद जगाई जब हेली मैथ्यूज ने प्रेंडरगैस्ट को 63 रन पर आउट किया, जब अभी भी 21 रन चाहिए थे, लेकिन रेबेका स्टोकेल शांत रहीं और नाबाद 16 रन बनाए और लुईस लिटिल ने विजयी बाउंड्री लगाई, जिससे आयरलैंड ने 18.1 ओवर में लक्ष्य का पीछा पूरा कर लिया।

आयरलैंड ने भारत को पहली बार हराया आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया। मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की यह पहली जीत है। इसके साथ ही दो मैचों की सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त बना ली। आयरलैंड के कप्तान लोर्कान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्हें गेराथ डेलानी (32 गेंदों में 49 रन) का अच्छा साथ मिला।