3 मैच जीतकर टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दहलीज पर टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से होगी सबसे बड़ी भिड़ंत

भारतीय टीम महिला टी20 विश्व कप 2026 में तीन मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई है। हालांकि उसका आखिरी लीग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, जिसे उसे हर हाल में जीतना होगा।

भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश को महिला टी20 विश्व कप 2026 मुकाबले में 5 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 136 रन बनाए। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट गंवाए लेकिन 19 गेंद रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। शेफाली वर्मा ने टीम के लिए सर्वाधिक 53 रन बनाए। भारत ने 16.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 139 रन बनाए। जेमिमा ने मैच के आखिर में कई बड़े शॉट भी लगाए। भारत इस जीत के साथ सेमीफाइनल के करीब पहुंच गया है। हालांकि उसे डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अफ्रीका के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। फैंस को बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम से इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

भारत ने तीसरा मुकाबला जीता भारतीय टीम ने जारी टी20 विश्व कप में चार मुकाबले खेले हैं और तीन में जीत हासिल की है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ की थी, जहां टीम ने 64 रनों से जीत हासिल की थी। अगले मैच में भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ 95 रन की बड़ी जीत दर्ज की, जिससे टीम का नेट रन रेट काफी बेहतर हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ भारत के चार मैचों में 6 पॉइंट् हैं और 2.268 के अच्छे नेट रन रेट के साथ अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बरकरार है।

ऑस्ट्रेलिया से लीग स्टेज में आखिरी टक्कर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 विश्व कप में कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 5 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि भारत ने दो मुकाबले जीते हैं। भारत ने टी20 विश्व कप में पिछली बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप में खुद को सबसे मजबूत टीम के तौर पर साबित कर दिया है। लगातार चार जीत के साथ उनके आठ पॉइंट हो गए हैं और उनका नेट रन रेट भी 4.724 का शानदार है।