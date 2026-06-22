'अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा', मिताली राज ने टीम इंडिया से क्यों कहा ऐसा? जानिए
भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि अगर टीम इंडिया को वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया को हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 21 जून को अपनी पहली हार मिली। करीबी मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया। पहले दो मैच हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने जीते थे, जबकि अभी दो मैच लीग फेज में टीम इंडिया के बाकी हैं। इनमें से एक मैच बांग्लादेश और एक मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर भारत को सेमीफाइनल का टिकट कटाना है तो ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना होगा। यह बात भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने कही है।
जियोस्टार पर मिताली राज ने यह भी सलाह भारतीय टीम को दी कि कप्तान हरमनप्रीत कौर को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। मिताली ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बाद कहा, "यह इंडिया के लिए निराशाजनक गेम था, क्योंकि अगर वे यह जीत जाते, तो वे टेबल में टॉप पर होते और अब उनके पास सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यह उनका गेम था, जीतना था, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है।"
उन्होंने आगे बैटिंग ऑर्डर पर कहा, "बैटिंग ऑर्डर के नजरिए से, हमने हरमनप्रीत को नंबर पांच पर इतनी देर तक बैटिंग करते हुए बहुत बार नहीं देखा है, इसलिए शायद वह नंबर चार पर और जेमिमा नंबर पांच पर आ सकती हैं। जेमिमा पहले भी नंबर पांच पर खेल चुकी हैं और वहां बहुत रन बनाए हैं। जब तक वह आएंगी, तब तक उन्हें ज्यादातर स्पिनर्स का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी ताकत है। वह अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकती हैं और स्कूप और स्वीप अच्छे से खेल सकती हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने, उन्हें रिदम में वापस लाने और उस मोमेंटम को वापस पाने में मदद मिल सकती है, जिसमें हरमनप्रीत जेमिमा से आगे बैटिंग करनी होगी।"
दो बदलाव करे टीम इंडिया- वेदा
वहीं, अगले मैच में होने वाले बदलावों को लेकर वेदा कृष्णमूर्ति ने कहा, "मैं टीम में क्रांति गौड़ को जरूर देखूंगी। आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो पावरप्ले में शुरुआत में विकेट ले सकें और क्रांति में वह काबिलियत है। दूसरी प्लेयर राधा यादव होंगी। हां, उन्होंने इस गेम में कुछ कैच छोड़े, लेकिन मैं उन्हें फिर भी XI में देखना चाहती हूं, क्योंकि वह एक और लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन लाती हैं। हमने देखा कि श्री चरणी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या किया। यास्तिका के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वह नंबर तीन पर बैटिंग नहीं कर रही हैं और उन्हें नीचे आना पड़ता है, तो मैं राधा जैसी प्लेयर को रखना चाहूंगी, जो कई डिपार्टमेंट में मदद कर सकती हैं। अगले गेम के लिए मुझे इन दो बदलावों की उम्मीद है।"
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