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'अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा', मिताली राज ने टीम इंडिया से क्यों कहा ऐसा? जानिए

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि अगर टीम इंडिया को वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया को हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

'अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा', मिताली राज ने टीम इंडिया से क्यों कहा ऐसा? जानिए

टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 21 जून को अपनी पहली हार मिली। करीबी मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया। पहले दो मैच हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने जीते थे, जबकि अभी दो मैच लीग फेज में टीम इंडिया के बाकी हैं। इनमें से एक मैच बांग्लादेश और एक मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर भारत को सेमीफाइनल का टिकट कटाना है तो ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना होगा। यह बात भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने कही है।

जियोस्टार पर मिताली राज ने यह भी सलाह भारतीय टीम को दी कि कप्तान हरमनप्रीत कौर को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। मिताली ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बाद कहा, "यह इंडिया के लिए निराशाजनक गेम था, क्योंकि अगर वे यह जीत जाते, तो वे टेबल में टॉप पर होते और अब उनके पास सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यह उनका गेम था, जीतना था, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है।"

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उन्होंने आगे बैटिंग ऑर्डर पर कहा, "बैटिंग ऑर्डर के नजरिए से, हमने हरमनप्रीत को नंबर पांच पर इतनी देर तक बैटिंग करते हुए बहुत बार नहीं देखा है, इसलिए शायद वह नंबर चार पर और जेमिमा नंबर पांच पर आ सकती हैं। जेमिमा पहले भी नंबर पांच पर खेल चुकी हैं और वहां बहुत रन बनाए हैं। जब तक वह आएंगी, तब तक उन्हें ज्यादातर स्पिनर्स का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी ताकत है। वह अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकती हैं और स्कूप और स्वीप अच्छे से खेल सकती हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने, उन्हें रिदम में वापस लाने और उस मोमेंटम को वापस पाने में मदद मिल सकती है, जिसमें हरमनप्रीत जेमिमा से आगे बैटिंग करनी होगी।"

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दो बदलाव करे टीम इंडिया- वेदा

वहीं, अगले मैच में होने वाले बदलावों को लेकर वेदा कृष्णमूर्ति ने कहा, "मैं टीम में क्रांति गौड़ को जरूर देखूंगी। आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो पावरप्ले में शुरुआत में विकेट ले सकें और क्रांति में वह काबिलियत है। दूसरी प्लेयर राधा यादव होंगी। हां, उन्होंने इस गेम में कुछ कैच छोड़े, लेकिन मैं उन्हें फिर भी XI में देखना चाहती हूं, क्योंकि वह एक और लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन लाती हैं। हमने देखा कि श्री चरणी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या किया। यास्तिका के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वह नंबर तीन पर बैटिंग नहीं कर रही हैं और उन्हें नीचे आना पड़ता है, तो मैं राधा जैसी प्लेयर को रखना चाहूंगी, जो कई डिपार्टमेंट में मदद कर सकती हैं। अगले गेम के लिए मुझे इन दो बदलावों की उम्मीद है।"

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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