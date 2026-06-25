IND W vs BAN W LIVE Score: बांग्लादेश को हर हाल में हराने उतरेगी भारतीय टीम, सेमीफाइनल की जगह दांव पर

ind w vs BAN w LIVE Score: भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को महिला टी20 विश्व कप 2026 का 26वां मुकाबला गुरुवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत दमदार तरीके से की थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम को हार का मुंह देखना पड़ा और अब टीम को अपने बाकी दो मैचों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार चार जीत के साथ शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान के लिए भारत और अफ्रीका में टक्कर है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।