IND W vs BAN W LIVE Score: बांग्लादेश को हर हाल में हराने उतरेगी भारतीय टीम, सेमीफाइनल की जगह दांव पर

ind w vs BAN w LIVE Score: भारतीय महिला बनाम बांग्लादेश महिला
ind w vs BAN w LIVE Score: भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश महिला टीम के बीच गुरुवार को मैनचेस्टर में टी20 विश्व कप 2026 का 26वां मुकाबला होने वाला है।
ind w vs BAN w LIVE Score
ind w vs BAN w LIVE Score: भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को महिला टी20 विश्व कप 2026 का 26वां मुकाबला गुरुवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत दमदार तरीके से की थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम को हार का मुंह देखना पड़ा और अब टीम को अपने बाकी दो मैचों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार चार जीत के साथ शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान के लिए भारत और अफ्रीका में टक्कर है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।
भारत-बांग्लादेश टीमें
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी।
बांग्लादेश: निगार सुल्ताना (कप्तान एवं विकेटकीपर), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), दिलारा अख्तर (विकेटकीपर), जुएरिया फिरदौस (विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, तेज नेहर, शर्मिन अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, फरिहा त्रिस्ना, मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर मेघला, सुल्ताना खातून।
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ind w vs BAN w LIVE Score: भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश महिला टीम के बीच गुरुवार को मैनचेस्टर में टी20 विश्व कप 2026 का 26वां मुकाबला होने वाला है।
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