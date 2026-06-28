IND-W vs AUS-W Live Score: मंधाना-शेफाली से दमदार शुरुआत की उम्मीद, भारत की बैटिंग शुरू

Shafali Verma, Smriti Mandhana

IND W LIVE Score: 3/0 (1) IND-W vs AUS-W Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच रविवार को टी20 विश्व कप का एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम ने इस मैच के लिए एक बदलाव किया है। नंदनी की जगह क्रांति गौड को मौका मिला है। भारत के लिए ये मुकाबला जीतना काफी जरूरी है। अगर टीम आज हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपने सभी 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत ने अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबला गंवाया है। भारत और अफ्रीका के बीच दूसरे स्थान के लिए जंग हो रही है। दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन ऑस्ट्रेलिया महिला (प्लेइंग XI): बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन भारत महिला (प्लेइंग XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ टीम इस प्रकार है भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव। ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिनी (कप्तान), फीबी लिचफील्ड, बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, मेगन शट, जॉर्जिया वेयरहैम।

28 Jun 2026, 06:53:13 PM IST IND-W vs AUS-W Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को चार विकेट से हराया IND-W vs AUS-W Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को महिला टी 20 विश्व कप के ग्रुप एक मैच में रविवार को चार विकेट से हराकर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। बांग्लादेश को पांच विकेट पर 117 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 19.2 ओवर में छह विकेट पर 118 रन बनाकर जीत अपने नाम की।

28 Jun 2026, 06:37:55 PM IST IND-W vs AUS-W Live Score: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन IND-W vs AUS-W Live Score: भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़

28 Jun 2026, 06:37:23 PM IST IND-W vs AUS-W Live Score: मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन IND-W vs AUS-W Live Score: ऑस्ट्रेलिया महिला - बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन

28 Jun 2026, 06:27:31 PM IST IND-W vs AUS-W Live Score: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए टॉस कुछ देर में IND-W vs AUS-W Live Score: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए टॉस कुछ देर में होगा। मैच सात बजे शुरू होगा।

28 Jun 2026, 06:24:47 PM IST IND-W vs AUS-W Live Score: टी20 विश्व कप में हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम IND-W vs AUS-W Live Score: भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।

28 Jun 2026, 06:24:06 PM IST IND-W vs AUS-W Live Score: टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम IND-W vs AUS-W Live Score: ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिनी (कप्तान), फीबी लिचफील्ड, बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, मेगन शट, जॉर्जिया वेयरहैम।