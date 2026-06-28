IND-W vs AUS-W Live Score: मंधाना-शेफाली से दमदार शुरुआत की उम्मीद, भारत की बैटिंग शुरू

IND-W vs AUS-W Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच रविवार को टी20 विश्व कप का एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम ने इस मैच के लिए एक बदलाव किया है। नंदनी की जगह क्रांति गौड को मौका मिला है। भारत के लिए ये मुकाबला जीतना काफी जरूरी है। अगर टीम आज हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपने सभी 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत ने अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबला गंवाया है। भारत और अफ्रीका के बीच दूसरे स्थान के लिए जंग हो रही है।
IND-W vs AUS-W Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को चार विकेट से हराया
IND-W vs AUS-W Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को महिला टी 20 विश्व कप के ग्रुप एक मैच में रविवार को चार विकेट से हराकर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। बांग्लादेश को पांच विकेट पर 117 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 19.2 ओवर में छह विकेट पर 118 रन बनाकर जीत अपने नाम की।
IND-W vs AUS-W Live Score: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन
IND-W vs AUS-W Live Score: भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़
IND-W vs AUS-W Live Score: मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
IND-W vs AUS-W Live Score: ऑस्ट्रेलिया महिला - बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन
IND-W vs AUS-W Live Score: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए टॉस कुछ देर में
IND-W vs AUS-W Live Score: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए टॉस कुछ देर में होगा। मैच सात बजे शुरू होगा।
IND-W vs AUS-W Live Score: टी20 विश्व कप में हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम
IND-W vs AUS-W Live Score: महिला टी20 विश्व कप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच
IND-W vs AUS-W Live Score: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को महिला टी20 विश्व कप 2026 में अंतिम लीग मुकाबला खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम अगर ये मैच जीतताी है तो वह सेमीफाइनल में जगह बना लेगी।