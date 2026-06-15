इन 2 ओवर में पलटी IND vs PAK मैच की बाजी, दीप्ति शर्मा की समझदारी साबित हुई गेमचेंजर; ऋचा घोष ने किया कमाल

IND vs PAK मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदकर वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया था। आईए उन दो ओवर की बात करते हैं जो भारत के लिए गेमचेंजर साबित हुए।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को उन्होंने पहले ही मैच में 64 रनों से रौंदा। भारत की जीत की नायिका दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 10 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए। मगर क्या आप जानते हैं कि दीप्ति शर्मा की समझदारी ने भारत के लिए बॉलिंग से पहले बैटिंग में गेमचेंजिंग साबित हुई थी। जी हां, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, मगर फिर आखिरी 2 ओवर में भारत ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर स्कोर को 170 तक पहुंचा दिया। इसमें दीप्ति शर्मा के साथ ऋचा घोष का अहम रोल रहा।

दीप्ति शर्मा की समझदारी आई काम भारतीय वुमेंस टीम की बेस्ट फिनिशर ऋचा घोष को स्पिनर्स से ज्यादा तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। पाकिस्तान के खिलाफ वह स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहीं थी। नशरा संधू के 18वें ओवर में वह फंसा हुआ महसूस कर रहीं थी, ऋचा बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, मगर पाकिस्तानी बॉलर ने उन्हें फंसाया हुआ था। तब नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ीं दीप्ति शर्मा ने उन्हें संयम बरतने का इशारा किया, वह जानती थी कि अगले दो ओवर तेज गेंदबाजों के हैं जिसमें ऋचा गेम पूरी तरह से पलट सकती है। अगर ऋचा 18वें ओवर में ही आउट हो गई तो भारत मुश्किल में फंस सकता है। ऋचा घोष ने दीप्ति शर्मा की बात सुनी और 18वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर एक भी रन नहीं लिया।

आखिरी 2 ओवर में ऋचा घोष का तांडव 18वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। ऋचा घोष 9 गेंदों पर 10 और दीप्ति शर्मा 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहीं थीं। 19वां ओवर तस्मिया रुबाब लेकर आईं, जिनकी पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने चौका लगाया और अगली गेंद पर एक रन लेकर वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर चली गईं।

इसके बाद ऋचा घोष ने 4,6,4,4 के साथ ओवर को समाप्त किया और आखिरी चार गेंदों पर 18 रन बटौरे। भारत ने 19वें ओवर से कुल 23 रन बटौरकर 150 रन का आंकड़ा पार किया। ऋचा घोष अचानक 13 गेंदों पर 28 के निजी स्कोर पर पहुंच गईं थी।

20वां ओवर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना लेकर आईं। दीप्ति शर्मा ने फिर पहली गेंद पर एक रन लेकर समझदारी दिखाई और स्ट्राइक ऋचा घोष को दी। ऋचा ने फातिमा की दूसरी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और चार रन बटौरे। इसके बाद फातिमा ने खुद वाइड के रूप में 5 एस्ट्रा रन दिए। फातिमा की 5वीं गेंद पर ऋचा आउट जरूर हो गईं, मगर तब तक वह अपना काम कर गईं थी। ऋचा ने 17 गेंदों पर 34 रनों की धमाकेदार पारी खेली और भारत के स्कोर को 170 तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। अगर ऋचा 18वें ओवर में ही स्पिनर को अपना विकेट दे देती तो भारत 150 के आस पास ही अटक जाता। दीप्ति शर्मा 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहीं।

पाकिस्तान पर बना दबाव 150 रन का टारगेट पाकिस्तान के लिए चेज करने लायक हो सकता था, मगर जैसे ही भारत ने 170 रन बोर्ड पर लगाए तो पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आ गया था। इसका असर उनकी बल्लेबाजी में भी दिखा। भारत के खिलाफ पावरप्ले में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। पहले 4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर था, मगर उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा को अटैक पर लगाया और यहां से पूरी कहानी बदलती चली गई।

दीप्ति ने अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाया और पाकिस्तान की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा। इस ओवर से उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए थे। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में दीप्ति को एक और सफलता मिला।