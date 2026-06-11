अगर स्मृति मंधाना ने बड़े मैचों में रन बनाए तो फिर कप भारत जीत जाएगा, उनकी साथी खिलाड़ी ने किया दावा
स्मृति मंधाना को लेकर उनकी पूर्व साथी खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति ने दावा किया है कि अगर मंधाना का बल्ला बड़े मैचों में चला तो फिर कप भारत जीतने जा रहा है। इंग्लैंड में कल से टी20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है।
टीम इंडिया आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फेवरेट्स में शामिल है। हालांकि, भारतीय टीम को एक कठिन ग्रुप इस बार मिला है। भारत के साथ 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और पिछले दो बार की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका है। ग्रुप ए में पाकिस्तान भी है, जो भारत के मुकाबले काफी कमजोर है, लेकिन मुकाबले की अहमियत को समझते हुए यह भी एक कड़ा मुकाबला है। ऐसे में वेदा कृष्णमूर्ति को लगता है कि भारत के पास एक तुरुप का इक्का है, जो अगर बड़े मैचों में चला तो फिर टी20 विश्व कप टीम इंडिया जीत जाएगी। वेदा ने स्मृति मंधाना का जिक्र किया है।
जियोहॉटस्टार पर वेदाकृष्णमूर्ति और आकाश चोपड़ा ने टी20 विश्व कप को लेकर बात की और टीम इंडिया को लेकर कहा, "ये बात तो पक्की है कि सबसे अच्छी टीम चुनी गई है। बेशक, कुछ खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो गए, लेकिन इसके अलावा, मैं किसी पर उंगली उठाकर यह नहीं कह सकती कि वे वहां होने के लायक थी या टीम में कोई बदलाव ला सकते थे। यह पूरी तरह से बैलेंस्ड टीम है। कुछ खिलाड़ियों ने वापसी की है। वे बहुत लंबे समय से बाहर थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनके अनुभव पर भरोसा किया। मुझे लगता है कि वनडे वर्ल्ड कप जीत बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि उसके बाद, सिर्फ हरमनप्रीत ही नहीं, बल्कि पूरी टीम, जब आप उनसे बात करते हैं, तो जो पॉजिटिविटी और ऑरा वे लेकर चल रहे हैं, उससे उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। उन्हें एहसास हो गया है कि वे कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं और जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो यह विश्वास बहुत ज़रूरी होता है।"
मंधाना को लेकर वेदा ने कहा, “जब स्मृति स्कोर करती है, तो इंडिया जीतता है। इसलिए, वह जानती है कि उसके लिए उन बड़े मैचों में स्कोर करना बहुत जरूरी है। हमने उसे वर्ल्ड कप में अच्छा करते देखा है। उसने इंग्लैंड में अच्छा किया है और वह उन बैट्समैन में से एक है, जो दुनिया भर में रन बनाती है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि वह सभी मैचों में अच्छा करेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, बड़े मैचों में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उम्मीद है कि सेमीफाइनल और फाइनल में, क्योंकि अगर वह उन मैचों में बड़ा स्कोर करती है, तो कप पक्का घर आएगा।”
आकाश चोपड़ा ने भी अपनी बात रखी और कहा, "आपको साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना होगा। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हैं, तो आपको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मिलेंगे। ऐसे में आपका मुकाबला कम से कम दो मजबूत विरोधियों से होगा और अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, तो आपको कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक इंडिया साउथ अफ्रीका से खेलेगा, तब तक उनका कैंपेन अच्छी तरह से शुरू हो चुका होगा, उम्मीद है कि उन्होंने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले ही कुछ मैच जीत लिए होंगे। आदर्श रूप से, यह होना चाहिए कि आप बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीतें, ताकि नेट रन रेट भी आपके पक्ष में हो। आपको अपने कैंपेन को इस तरह से पीक पर ले जाना होगा कि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया से मिलें, आप लगभग जीत चुके हों, और दबाव विरोधी टीम पर हो।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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