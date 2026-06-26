भारत-साउथ अफ्रीका की जीत के बाद ICC Womens T20 World Cup पॉइंट्स टेबल का कैसा है हाल? टीम इंडिया पर ये खतरा

ICC Womens T20 World Cup Updated points table- भारत और साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को अपने-अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मगर अब टीम इंडिया पर ‘ऑस्ट्रेलियाई’ खतरा मंडरा रहा है।

ICC Womens T20 World Cup Updated points table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीत के ट्रैक पर वापसी की है, साथ ही सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाया है। वहीं साउथ अफ्रीका ने भी नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को मजबूत किया है। दोनों टीमों के खाते में अब 6-6 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से भारत दूसरे तो साउथ अफ्रीका तीसरे पायदान पर है। दोनों टीमों का आखिरी मुकाबला बाकी है, जिसके बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल 12 टीमों के इस टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ मेजबान इंग्लैंड ही सेमीफाइनल का टिकट कटा पाई है।

भारत पर मंडरा रहा है ‘ऑस्ट्रेलियाई’ खतरा टीम इंडिया भले ही 4 मुकाबलों के बाद आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल साउथ अफ्रीका से ऊपर हो, मगर उन पर अब सबसे बड़ा ‘ऑस्ट्रेलियाई’ खतरा मंडरा रहा है। साउथ अफ्रीका फिलहाल सेमीफाइनल के लिए फेवरेट्स है। भारत का टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से 28 जून को है। अगर टीम इंडिया को उस मैच में हार का सामना करना पड़ता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। सेमीफाइनल का दरवाजा भारत कंगारुओं पर जीत के साथ ही तोड़ सकता है।

साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस में इस वजह से आगे नजर आ रही है क्योंकि उनका आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हारता है और अफ्रीकी टीम अपना आखिरी मैच जीतती है तो टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, वहीं साउथ अफ्रीका को नॉक आउट राउंड का टिकट मिल जाएगा।

वहीं अगर दोनों टीमें अपना-अपना आखिरी मैच जीतती है तो भारत को सेमीफाइनल के टिकट मिलने के चांसेस अधिक है क्योंकि उनका नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से काफी बेहतर है।

ऑस्ट्रेलियाई क्वालीफिकेशन की रेस में सबसे आगे है क्योंकि उनका नेट रन रेट और अंक दोनों ही भारत-साउथ अफ्रीका से अधिक है।

पोजिशन टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट टाई नेट रन रेट पॉइंट्स 1 ऑस्ट्रेलिया 4 4 0 0 0 +4.724 8 2 भारत 4 3 1 0 0 +2.268 6 3 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 0 +0.734 6 4 बांग्लादेश 4 2 2 0 0 -0.849 4 5 पाकिस्तान (E) 4 0 4 0 0 -2.831 0 6 नीदरलैंड्स (E) 4 0 4 0 0 -3.640 0

ग्रुप-बी से वेस्टइंडीज फेवरेट इंग्लैंड के क्वालीफाई करने के बाद ग्रुप-बी में सेमीफाइनल की रेस में वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमें हैं। इन टीमों में से नॉकआउट राउंड में पहुंचने के सबसे ज्यादा चांसेस वेस्टइंडीज के है। उनके खाते में फिलहाल 6 अंक है, वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका की झोली में 4-4 अंक है। वेस्टइंडीज का आखिरी मुकाबला आयरलैंड जैसी आसान टीम के खिलाफ है। इस मैच को जीतकर विंडीज टीम सेमीफाइनल का टिकट आसानी से हासिल कर सकती है। हां, अगर उन्हें बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ता है तो न्यूजीलैंड श्रीलंका की किस्मत चमक सकती है। कीवी टीम का आखिरी मैच इंग्लैंड से है, जबकि श्रीलंका स्कॉटलैंड से भिड़ेगी। श्रीलंका का नेट रन रेट काफी खराब है।