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ICC Womens T20 World Cup Points Table: भारत की हार के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल, साउथ अफ्रीका अभी भी परेशान

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ICC Womens T20 World Cup Updated Points Table- भारत को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हार का सामना साउथ अफ्रीका के हाथों करना पड़ा। हालांकि टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल में नुकसान नहीं हुआ।

ICC Womens T20 World Cup Points Table: भारत की हार के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल, साउथ अफ्रीका अभी भी परेशान

ICC Womens T20 World Cup Updated Points Table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हार का सामना साउथ अफ्रीका के हाथों करना पड़ा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बोर्ड पर लगाए थे, मगर साउथ अफ्रीका ने मैरिजेन कैप कैप की कमाल की पारी के दम पर आखिरी ओवर में इस स्कोर को 6 विकेट रहते हासिल कर लिया। कैप ने भारत के खिलाफ नाबाद 81 रन बनाए, 45 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के ठोके। भारत की हार के बाद आईए एक नजर पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए

साउथ अफ्रीका से मिली 6 विकेट से हार के बाद भारत आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर बना हुआ है। साउथ अफ्रीका जीतकर भी तीसरे नंबर पर है। अफ्रीकी टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में तीन में से 2 मैच जीते हैं, वहीं भारत और बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के साथ-साथ बांग्लादेश के खाते में 4 अंक है, मगर टीम इंडिया बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से दूसरे तो साउथ अफ्रीका तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। वहीं 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जीत की हैट्रिक लगाकर पहले नंबर पर बनी हुई है।

ग्रुप-ए से अभी तक पाकिस्तान और नीदरलैंड्स बाहर हुई है, वहीं चौथी टीम बांग्लादेश की है जो अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है।

पोजिशनटीममैचजीतहारनो रिजल्टटाईनेट रन रेटपॉइंट्स
1ऑस्ट्रेलिया33000+4.3916
2भारत32100+2.5114
3साउथ अफ्रीका32100-0.5464
4बांग्लादेश32100-0.6414
5पाकिस्तान (E)30300-1.8570
6नीदरलैंड्स (E)30300-3.3840

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी

ग्रुप-बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके खाते में 6-6 अंक है, वहीं गत चैंपियन न्यूजीलैंड तीन में से एक मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के अलावा स्कॉटलैंड और श्रीलंका का भी पॉइंट्स टेबल में खाता खुला हुआ है। ग्रुप-बी से आयरलैंड टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम है।

पोजिशनटीममैचजीतहारनो रिजल्टटाईनेट रन रेटपॉइंट्स
1इंग्लैंड33000+2.4906
2वेस्टइंडीज33000+0.6446
3न्यूजीलैंड31200-0.0632
4स्कॉटलैंड31200-0.0832
5श्रीलंका31200-1.9132
6आयरलैंड (E)30300-1.0540
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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