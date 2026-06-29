ICC Womens T20 World Cup सेमीफाइनल का शेड्यूल आया सामने, नोट कर लीजिए डेट और टाइमिंग
ICC Womens T20 World Cup semi-final schedule- आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल साफ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमों ने नॉकआउट राउंड में जगह बनाई है।
ICC Womens T20 World Cup Semi-Final Schedule- भारत की हार के साथ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल साफ हो चुका है। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ा। इस जीत के साथ ग्रुप-ए से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले ग्रुप-बी से मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई किया था। आईए एक नजर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शेड्यूल पर डालते हैं-
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किन 4 टीमों ने बनाई जगह?
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप डेट, टाइमिंग और वेन्यू
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 30 जून को केनिंगटन ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जबकि दूसरा सेमीफाइनल 2 जुलाई को इसी मैदान पर खेला जाएगा, यह मैच रात 10 बजे शुरू होगा।
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शेड्यूल
पहला सेमीफाइनल
30 जून, ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, शाम 7 बजे से
दूसरा सेमीफाइनल
2 जुलाई, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, रात 10 बजे से
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब?
ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल 5 जुलाई को ‘क्रिकेट का मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा।
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लाइव टेलिकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का लाइव टेलिकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क पर होगा, जबकि भारतीय फैंस लाइव स्ट्रीमिंग का मचा जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं।
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल टीमों का स्क्वॉड
ऑस्ट्रेलिया- जॉर्जिया वेयरहैम, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, फोबे लिचफील्ड, अलाना किंग, ग्रेस हैरिस, लुसी हैमिल्टन, किम गर्थ, निकोला केरी, ताहलिया मैकग्राथ, एशले गार्डनर, सोफी मोलिनक्स (सी)
वेस्टइंडीज- करिश्मा रामहरैक, जैनीलिया ग्लासगो, एफी फ्लेचर, आलिया एलीने, जैदा जेम्स, स्टेफनी टेलर, शॉनिशा हेक्टर, कियाना जोसेफ, डिएंड्रा डॉटिन, जहज़ारा क्लैक्सटन, शमीन कैम्पबेल, चिनेल हेनरी, हेली मैथ्यूज (कप्तान), मैंडी मंगरू, अश्मिनी मुनिसर
इंग्लैंड- नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, शार्लेट डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, डेनियल गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केम्प, हीथर नाइट, लिंसे स्मिथ, इस्सी वोंग, डैनी वायट-हॉज, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, लॉरेन फाइलर
साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, नादिन डे क्लर्क, एनेरी डेरकसेन, शबनीम इस्माइल, सिनालो जाफ्ता, मारिज़ैन कप्प, सुने लुस, अयाबोंगा खाका, करबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लो ट्रायोन, डेन वैन नीकेर्क
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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