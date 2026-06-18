ICC Women's T20 World Cup Points Table: भारत बना नंबर-1, पाकिस्तान को लगा दूसरी हार का फटका

ICC Women's T20 World Cup Points Table- भारत ने नीदरलैंड्स को हराकर वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ पहला स्थान हासिल कर लिया है। वहीं पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है।

ICC Women's T20 World Cup Points Table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स को हारकर अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीता। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बोर्ड पर लगाए थे। यह इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। टीम इंडिया पहली बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। इस स्कोर का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 114 रनों पर ही सिमट गई। भारत ने 95 रनों के बड़े अंतर से मैच जीता। टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी जीत है, इससे पहले उन्होंने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को चित किया था। लगातार दो जीत के बाद टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ नंबर-1 का पायदान हासिल कर लिया है। वहीं पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के हाथों लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। आईए एक नजर लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत दर्ज कर भारत के खाते में 2 अंक है गए हैं। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं, मगर बेतर नेट रन रेट होने की वजह से टीम इंडिया पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारत का नेट रन रेट +3.975 का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का +3.875 का। इन दोनों टीमों के ही अभी तक सेमीफाइनल में पहुंचने के सबसे अधिक चांसेस है। बता दें, इस बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी।

वहीं बात पाकिस्तान की करें तो, भारत से शिकस्त झेलने के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के हाथों लो स्कोरिंग मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम 126 रन ही बोर्ड पर लगा पाई, जिसे अफ्रीकी टीम ने 19 गेंदें और 2 विकेट रहते हासिल किया। साउथ अफ्रीका ने इसी के साथ जीत का खाता खोला, वह तीसरे पायदान पर है। वहीं पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है।

पोजिशन टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट टाई नेट रन रेट पॉइंट्स 1 भारत 2 2 0 0 0 3.975 4 2 ऑस्ट्रेलिया 2 2 0 0 0 3.875 4 3 साउथ अफ्रीका 2 1 1 0 0 -1.097 2 4 बांग्लादेश 2 1 1 0 0 -1.79 2 5 पाकिस्तान 2 0 2 0 0 -2.263 0 6 नीदरलैंड्स 2 0 2 0 0 -2.611 0

ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी ग्रुप-बी में इस समय इंग्लैंड का दबदबा है। लगातार दो मैच जीतकर इंग्लिश टीम पहले पायदान पर है। वहीं स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका ने भी अपना-अपना जीत का खाता खोल लिया है। श्रीलंका ने दो मैच खेले हैं, जिसें एक में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। वेस्टइंडीज के बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरा मैच में हार का सामना करना पड़ा है।