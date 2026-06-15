'इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा', हैंडशेक ना होने पर बोले पाकिस्तानी हेड कोच वहाब रियाज
पाकिस्तानी हेड कोच वहाब रियाज ने भारत और पाकिस्तान के हाथ नहीं मिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
भारतीय टीम ने टी20 महिला विश्व कप में अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। भारत द्वारा मिले 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 106 रन ही बना सकी। इस मैच के दौरान भारतीय महिला टीम ने हाथ नहीं मिलाने की नीति को बरकरार रखा। टॉस के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने हाथ नहीं मिलाया। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से दोनों देशों की क्रिकेट टीमों ने टॉस और मैच के बाद 'हाथ नहीं मिलाने' की नीति अपनाई हुई है। मैच के बाद पाकिस्तान के हेड कोच वहाब रियाज से जब हैंडशेक ना होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
इसे ऐसे ही चलने देते हैं
रिपोर्टर ने रियाज से पूछा, "मैं यह पूछने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हमने आज फिर से कोई हैंडशेक नहीं देखा। दोनों अलग-अलग टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ के बीच संबंध कैसे हैं? क्या पर्दे के पीछे आप लोगों में दोस्ती है, या फिर माहौल पूरी तरह ठंडा रहता है?" उन्होंने कहा, ''देखिए, मुझे नहीं पता। मैंने क्रिकेट बहुत पहले छोड़ दिया था, इसलिए हैंडशेक न करने का कारण मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, तो चलिए इसे ऐसे ही चलने देते हैं। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।"
हाथ नहीं मिलाने की शुरुआत दुबई में हुए एशिया कप के दौरान भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की थी। कोलंबो में हुए महिला वनडे अंतरराष्ट्रीय विश्व कप मैच के दौरान भी हरमनप्रीत और फातिमा ने हाथ नहीं मिलाया था। भारत के टी20 विश्व कप के पहले मैच से एक दिन पहले जब मीडिया ने हरमनप्रीत से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, ''मुझे लगता है कि हम यहां क्रिकेट के लिए आए हैं और सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा किसी और चीज पर बात नहीं करते। क्रिकेट शुरू से ही हमारा सपना रहा है और हम सिर्फ क्रिकेट और कल के मैच के बारे में ही चर्चा करते हैं।''
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, ''इस जीत से काफ़ी ख़ुशी है और सबसे पहले मैं भारतीय प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। स्मृति और दीप्ति दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मेरे हाथ में हो तो ऋचा घोष को पहली ही गेंद से बल्लेबाज़ी के लिए भेज दूं लेकिन टीम में उनकी भूमिका दूसरी है। क्रिकेट में कैच लपकना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमने जैसी फ़ील्डिंग की और कुल मिलाकर जैसा प्रदर्शन किया उससे मैं ख़ुश हूं। हर गेम ज़रूरी है और जिस तरह से हमने जीत हासिल की उससे हमें आगे मदद मिलेगी।''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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