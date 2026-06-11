भारत के समय के अनुसार ये है Womens T20 World Cup 2026 का शेड्यूल, आप भी कर लीजिए नोट
ICC Women's T20 World Cup 2026 का शेड्यूल वैसे तो पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मैच भारत के समय के अनुसार किस समय पर शुरू होंगे, क्योंकि दोनोंं देशों की टाइमिंग अलग है।
Women's T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल वैसे तो पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मैच किस समय पर शुरू होंगे। इंग्लैंड इसका मेजबान है, तो इंग्लैंड के समय के अनुसार ज्यादा मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसे में आप यह जान लीजिए कि भारत के समय के अनुसार मैचों की टाइमिंग क्या है और भारत के मैच किस समय पर देखे जा सकते हैं।
टीम इंडिया वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए का हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और बांग्लादेश की टीम शामिल है। टीम इंडिया को तो अपना पहला मुकाबला रविवार 14 जून को खेलना है, लेकिन इससे पहले ही टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार, 12 जून से महिला विश्व कप की शुरुआत होनी है। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच है। अगले दो दिन मुकाबले देखने को मिलेंगे, जबकि रविवार को भी भारत के मैच से पहले एक और मैच का आयोजन होना है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा।
कितना है लोकल टाइम और इंडिया टाइम में अंतर?
लोकल टाइम के अनुसार चलें तो मैच शाम को साढ़े 6 बजे शुरू होगा, लेकिन अगर आप भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश के निवासी हैं तो फिर आपको मैच देखने के लिए देर रात तक जगना होगा। रात को 11 बजे से मैच को आप लाइव देख पाएंगे, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में करीब साढ़े 4 घंटे का अंतर है। इंग्लैंड में जब शाम के साढ़े 6 बजते हैं तो भारत में उस समय रात के 11 बजते हैं। ऐसे में अन्य टीमों के कुछ मैच भारतीय समय के अनुसार रात को 11 बजे से देखने को मिलेंगे।
हालांकि, अच्छी बात ये है कि भारतीय महिला टीम के मैचों के लिए आपको देर रात नहीं जागना होगा। लोकल टाइम के अनुसार यानी इंग्लैंड के समय के अनुसार देखें तो मुकाबला दोपहर को ढाई बजे शुरू होगा, लेकिन भारत में उस समय शाम के सात बजे होंगे। इतना ही नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल मैच की टाइमिंग भी लोकल टाइम के अनुसार दोपहर की रखी गई है, ताकि भारत के समय के अनुसार मैच शाम के सात बजे शुरू हो जाए। अगर आप मैच देख रहे हों और आपको रात को 10 बजे भारत में मैच देखते हुए धूप नजर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि वहां दोपहर का समय हो रहा होगा। आप नीचे वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हर एक मैच का शेड्यूल और इंडिया के अनुसार मैचों की टाइमिंग जान लीजिए।
Women's T20 World Cup 2026 का शेड्यूल भारत के समय के अनुसार
|तारीख
|मैच
|भारतीय समय
|वेन्यू
|12 जून, शुक्रवार
|इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
|रात 11:00 बजे
|एजबेस्टन
|13 जून, शनिवार
|स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड
|दोपहर 3:00 बजे
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|13 जून, शनिवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|शाम 7:00 बजे
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|13 जून, शनिवार
|वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड
|रात 11:00 बजे
|हैम्पशायर
|14 जून, रविवार
|बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड
|दोपहर 3:00 बजे
|एजबेस्टन
|14 जून, रविवार
|भारत बनाम पाकिस्तान
|शाम 7:00 बजे
|एजबेस्टन
|16 जून, मंगलवार
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|शाम 7:00 बजे
|हैम्पशायर
|16 जून, मंगलवार
|इंग्लैंड बनाम आयरलैंड
|रात 11:00 बजे
|हैम्पशायर
|17 जून, बुधवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश
|दोपहर 3:00 बजे
|हेडिंग्ले
|17 जून, बुधवार
|भारत बनाम नीदरलैंड
|शाम 7:00 बजे
|हेडिंग्ले
|17 जून, बुधवार
|दक्षिण अफ़्रीका बनाम पाकिस्तान
|रात 11:00 बजे
|एजबेस्टन
|18 जून, गुरुवार
|वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड
|रात 11:00 बजे
|हेडिंग्ले
|19 जून, शुक्रवार
|न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
|रात 11:00 बजे
|हैम्पशायर
|20 जून, शनिवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड
|दोपहर 3:00 बजे
|हैम्पशायर
|20 जून, शनिवार
|पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश
|शाम 7:00 बजे
|हैम्पशायर
|20 जून, शनिवार
|इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड
|रात 11:00 बजे
|हेडिंग्ले
|21 जून, रविवार
|वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका
|दोपहर 3:00 बजे
|ब्रिस्टल
|21 जून, रविवार
|साउथ अफ्रीका बनाम भारत
|शाम 7:00 बजे
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|23 जून, मंगलवार
|न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड
|दोपहर 3:00 बजे
|ब्रिस्टल
|23 जून, मंगलवार
|श्रीलंका बनाम पाकिस्तान
|शाम 7:00 बजे
|ब्रिस्टल
|23 जून, मंगलवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
|रात 11:00 बजे
|हेडिंग्ले
|24 जून, बुधवार
|इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
|रात 11:00 बजे
|लॉर्ड्स
|25 जून, गुरुवार
|भारत बनाम बांग्लादेश
|शाम 7:00 बजे
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|25 जून, गुरुवार
|दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड
|रात 11:00 बजे
|ब्रिस्टल
|26 जून, शुक्रवार
|श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड
|रात 11:00 बजे
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|27 जून, शनिवार
|पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड
|दोपहर 3:00 बजे
|ब्रिस्टल
|27 जून, शनिवार
|वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड
|शाम 7:00 बजे
|ब्रिस्टल
|27 जून, शनिवार
|इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
|रात 11:00 बजे
|द ओवल
|28 जून, रविवार
|दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश
|दोपहर 3:00 बजे
|लॉर्ड्स
|28 जून, रविवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
|शाम 7:00 बजे
|लॉर्ड्स
|30 जून, मंगलवार
|सेमीफाइनल 1
|शाम 7:00 बजे
|द ओवल
|2 जुलाई, गुरुवार
|सेमीफाइनल 2
|रात 11:00 बजे
|द ओवल
|5 जुलाई, रविवार
|फाइनल
|शाम 7:00 बजे
|लॉर्ड्स
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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