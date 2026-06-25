हेली मैथ्यूज रह गईं सन्न, थर्ड अंपायर के विवादित फैसले का बनीं शिकार; हुआ जमकर हंगामा- VIDEO
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में उस समय बवाल मचा जब इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज को विवादित तरीके से आउट दिया गया। थर्ड अंपायर का फैसला सवालों के घेरे में है।
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मुकाबला बुधवार रात ‘क्रिकेट का मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। इस मैच को मेजबान टीम ने 38 रनों से जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। हालांकि मैच के दौरान वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज के खिलाफ थर्ड अंपायर के विवादित फैसले ने खूब सुर्खियां बटौरी। इस फैसले को लेकर खूब बवाल भी हुआ। बता दें, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बोर्ड पर लगा पाई थी।
हेली मैथ्यूज के विकेट पर कैसे मचा बवाल
187 के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत धीमी रही थी। पहले तीन ओवर में वेस्टइंडीज ने 12 रन ही बोर्ड पर लगाए थे। ऐसे में कप्तान हेली ने चौते ओवर में लिन्सी स्मिथ का टारगेट करने का फैसला किया। उनकी पहली तीन गेंदों पर हेली ने दो चौके भी जड़े। चौथी गेंद पर कट शॉट मारकर वह एक और बाउंड्री लगाना चाहती थी, मगर वह गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाईं।
गेंद जैसे ही इंग्लैंड की विकेट कीपर एमी जोन्स के दस्तानों में गई तो उन्होंने तुरंत अपील करना शुरू कर दी। अंपायर ने उनकी अपील को नकार दिया। हालांकि वह आश्वस्त थीं कि गेंद हेली के बैट पर लगी थी। इंग्लैंड ने तुरंत DRS की मांग की।
थर्ड अंपायर ने रिप्ले में पाया कि जब गेंद बैट के करीब थी तो अल्ट्रा एज में हरकत हुई, हालांकि गेंद और बैट में गैप था। तकनीक पर भरोसा जताते हुए थर्ड अंपायर ने हेली को आउट दे दिया।
हेली ने मैदान पर मौजूद अंपायर से बहस की और उन्हें दिखाने की कोशिश की कि बैट और गेंद के बीच गैप है, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। अंत में हीली को निराश होकर मैदान से बाहर लौटना पड़ा। बैट और गेंद के बीच गैप होने के बावजूद थर्ड के आउट देने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं।
हीली 17 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुई। यह वेस्टइंडीज के नजरिए से बहुत बड़ा विकेट था।
मैच के बाद क्या बोलीं हेली मैथ्यूज
उन्होंने कहा, "मुझे पक्का लगा कि जब मैंने बॉल को कट किया, तो मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पक्का बॉल को हिट नहीं किया। लेकिन आखिर में, मुझे लगता है कि अंपायर का फैसला आखिरी होना चाहिए। मुझे लगता है कि बैट और बॉल के बीच साफ गैप था, लेकिन साथ ही मुझे जो फैसला लिया गया था, उसकी इज्जत करनी होगी और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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