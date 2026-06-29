T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटने के बाद फूटा हरमनप्रीत कौर का गुस्सा, बोलीं- हमने अच्छी टीमों के खिलाफ…
ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत का टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच हारने के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में भारत ने क्या गलत किया।
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी मुकाबले में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारत का टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। इस हार के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने भड़ास निकाली है। कप्तान ने बताया कि इस टूर्नामेंट में उनकी टीम ने क्या गलत किया।
हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, "दिन के आखिर में हमने बोर्ड पर अच्छा टोटल बनाया। बीच में जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि हम थोड़े पीछे रह गए लेकिन आखिरी कुछ ओवरों ने काम कर दिया। (आज जिन बैट्समैन ने स्ट्रगल किया) वे रन बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं सके।
'हमने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा नहीं किया'
अगर मुझे पूरे टूर्नामेंट के बारे में सोचना हो, तो हमने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा नहीं किया। बेस्ट टीमों के खिलाफ हमेशा आपका बेस्ट आता है (अपनी पारी के बारे में बात करते हुए)। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। वे बेस्ट में से एक हैं (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ)।
'बदकिस्मती से हम जीत नहीं पाए'
मुझे लगता है कि उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से बॉलिंग की। हमने विकेट नहीं गंवाए, लेकिन साथ ही हमें वह नहीं मिला जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। यह एक अच्छा गेम था लेकिन बदकिस्मती से हम जीत नहीं पाए। उन कैच की वजह से (पहले के गेम्स में) हमें नुकसान हुआ लेकिन आज मुझे लगता है कि हम गेम में थे।
'हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेले'
हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेले। एक ग्रुप के तौर पर हमें सच में बहुत सी चीजों पर फिर से सोचने की जरूरत है, कि हमें अच्छी टीमों के खिलाफ कैसे खेलना है, खासकर इसलिए क्योंकि कभी-कभी, आप जानते हैं, हम गेम में होते हैं, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में हम बहुत ज्यादा रन दे रहे होते हैं। और अगर हमें, आप जानते हैं, अगर हम चेज कर रहे हैं, तो हम बैटिंग करते हुए वे रन नहीं बना पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह काफी समय से हो रहा है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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