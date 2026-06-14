क्या आज पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक करेगी टीम इंडिया? हरमनप्रीत कौर ने तोड़ी चुप्पी

भारत और पाकिस्तान के बीच आज वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ‘महामुकाबला’ खेला जाना है। इस मैच में क्या दोनों टीमों के बीच हैंडशेक होगा? जब यह सवाल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से पूछा गया तो उन्होंने साफ सटीक जवाब दिया।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला आज यानी रविवार, 14 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान इसी मुकाबले के जरिए टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करने वाली है। राजनेतिक मसलों की वजह से काफी लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है, ऐसे में दोनों टीमों का आमना सामना मल्टीनेशन टूर्नामेंट में ही होता है। हालांकि पुलवामा अटैक के बाद क्रिकेट के मैदान पर भारत-पाकिस्तान के बीच दूरियां और बढ़ गई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते।

पाकिस्तान के खिलाफ 2025 से भारत ने अपनाई नो हैंडशेक पॉलिसि भारतीय खिलाड़ियों ने मेंस एशिया कप 2025 से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाने की पॉलिसी जारी रखी है। यह ट्रेंड राइजिंग स्टार्स एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप दोनों में जारी रहा, और दोनों टीमों के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का मैच भी इसी तरह हुआ। हरमनप्रीत ने पिछले साल महिला वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी साथी फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया था। अब टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले जब भारतीय कप्तान से हैंडशेक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ और सटीक जवाब दिया।

हरमनप्रीत ने कहा, "हम यहां क्रिकेट के लिए हैं और हम (टीम में) किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते हैं।"

भारत-पाकिस्तान मैच में होता है प्रेशर T20I में हेड-टू-हेड में इंडिया का रिकॉर्ड 13-3 है और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 6-2 से आगे है। इसके बावजूद, हरमनप्रीत ने माना कि पाकिस्तान के गेम्स में हमेशा प्रेशर रहता है और कहा कि टीम में बात यही होती है कि मैदान पर जाकर एन्जॉय करो।

हरमनप्रीत ने कहा, “जब से मैंने एक सपोर्टर के तौर पर क्रिकेट देखना शुरू किया है, तब से मुझे यह प्रेशर महसूस हो रहा है, और अब जब मैं खेल रही हूं, तो और भी ज्यादा प्रेशर है। लेकिन हम एक-दूसरे से कहते हैं कि इन गेम्स को एन्जॉय करना हमेशा बेहतर होता है। और सबसे बढ़कर, यह बस एक और गेम है।”

हरमनप्रीत भी चाहती हैं कि उनकी टीम टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करे और पिछले साल विमेंस ODI वर्ल्ड कप के शानदार प्रदर्शन को दोहराए।