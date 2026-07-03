ENG W vs SA W: वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कौन जीता? नैट साइवर-ब्रंट ने कर दिया कमाल

England Women vs South Africa Women Highlights- नैट साइवर-ब्रंट की कमाल की अर्धशतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 40 रनों से धूल चटाई।

England Women vs South Africa Women Highlights- इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार, 2 जुलाई को लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान पर खेला गया। इस नॉकआउट मैच में मेजबान टीम ने 40 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। वहीं चोकर्स साउथ अफ्रीका का एक बार फिर दिल टूटा है। अफ्रीकी टीम पिछले दो एडिशन में फाइनल तक पहुंची थी, मगर इस बार उनका सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया है। इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट की कमाल की पारी साउथ अफ्रीका की हार की सबसे बड़ी वजह बनी।

23/3 था इंग्लैंड का स्कोर टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मेजबान इंग्लैंड के लिए दूसरे सेमीफाइनल का आगाज अच्छा नहीं रहा था। रेड हॉट फॉर्म में चल रहीं डैनी वायट-हॉज 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गईं। वहीं 3.2 ओवर तक इंग्लैंड ने महज 23 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गिरा दिए थे। पावरप्ले के 6 ओवर खत्म होते-होते इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 35 ही रन बोर्ड पर लगा पाया था। साउथ अफ्रीका का दबदबा साफ देखने को मिल रहा था।

नैट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट की पार्टनरशिप ने पलटी बाजी इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और नंबर-5 पर आईं हीथर नाइट की शतकीय पार्टनरशिप ने बाजी पूरी तरह से पलट दी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए कुल 133 रनों की साझेदारी हुई। इस पार्टनरशिप ने ना सिर्फ इंग्लैंड को मुश्किल स्थिति से निकाला बल्कि बड़े स्कोर की राह दिखाई।

ब्रंट ने 47 गेंदों पर 11 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 75 रन बनाए। जबकि नाइट ने इतनी ही गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा इंग्लैंड की कोई बैटर 12 रन से ज्यादा नहीं बना पाई। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बोर्ड पर लगाएं।

नैट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट ने रचा इतिहास दूसरे सेमीफाइनल के दौरान नैट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट की जोड़ी इतिहास रचने में कामयाब रही। दोनों के बीच हुई 133 रनों की पार्टनरशिप वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की सबसे बड़ी साझेदारी रही। वहीं ब्रंट और नाइट के बीच यह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की इंग्लैंड के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है।

T20 WC में ENG-W के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप (कोई भी विकेट)

169* - हीथर नाइट और नैट साइवर-ब्रंट बनाम THA-W, कैनबरा, 2020

135 - डैनी वायट-हॉज और एमी जोन्स बनाम SL-W, एजबेस्टन, 2026

133 - एच नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (ENG) बनाम SA, द ओवल, 2026 SF*

128* - डैनी वायट-हॉज और सोफिया डंकले बनाम NZ-W, द ओवल, 2026

122* - बेथ मॉर्गन और क्लेयर टेलर बनाम AUS-W, द ओवल, 2009 SF

WT20 WCs में सबसे ज़्यादा 100+ पार्टनरशिप

3 - टी ब्रिट्स, एल वोल्वार्ड्ट (SA-W)

3 - ए हीली, बी मूनी (AUS-W)

2 - एच नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (ENG-W)*

महिला T20 WC में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

8 - सूज़ी बेट्स (44 इनिंग्स)

8 - बेथ मूनी (31 इनिंग्स)

8 - नैट साइवर-ब्रंट (30 इनिंग्स)*

7 - एलिसा हीली (39 इनिंग्स)

WT20 WCs में सबसे ज़्यादा 50+ पार्टनरशिप

7 - टी ब्रिट्स, एल वोल्वार्ड्ट (SA-W)

7 - ए हीली, बी मूनी (AUS-W)

5 - ए हीली, एम लैनिंग (AUS-W)

5 - एच नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (ENG-W)*