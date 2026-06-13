इंग्लैंड ने रचा इतिहास, बनाया वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर; डैनी व्याट ने किया कमाल

इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में 219 रन बनाकर इतिहास रचा। यह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है। उन्होंने इस मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 219 रन बोर्ड पर लगाए। यह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टोटल है। जी हां, इंग्लैंड ने इस मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें, इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 200 रन का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र टीम है, इंग्लैंड ने ऐसा एक नहीं बल्कि दो-दो बार किया है। इससे पहले इंग्लिश टीम ने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 213 रन बनाए थे। वहीं वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने की टॉप-5 टीमों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम है।

साउथ अफ्रीका ने थाइलैंड के खिलाफ 195 रन बनाए थे, वहीं टीम इंडिया 194 रनों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर है। भारत ने यह रन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बनाए थे। वहीं 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2014 में 191 रन बनाए थे।

आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर- 219/1 - ENG-W SL-W, एजबेस्टन, 2026

213/5 - ENG-W बनाम PAK-W, केप टाउन, 2023

195/3 - SA-W बनाम THA-W, कैनबरा, 2020

194/5 - IND-W बनाम NZ-W, प्रोविडेंस, 2018

191/4 - AUS-W बनाम IRE-W, सिलहट, 2014

डैनी व्याट ने शतक जड़ किया कमाल इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्याट के शतक के दम पर ही उनकी टीम 219 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। डैनी ने 62 गेंदों पर 13 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 105 रनों की नाबाद पारी खेली। वह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए शतक जड़ने वाली मात्र दूसरी प्लेयर हैं। उनसे पहले हीथर नाइट ने थाइलैंड के खिलाफ 2020 में सेंचुरी लगाई थी। डैनी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाली मात्र 7वीं प्लेयर हैं।

विमेंस T20 WC में शतक 126 - मेग लैनिंग (AUS-W) बनाम IRE-W, सिलहट, 2014

112* - डिएंड्रा डॉटिन (WI-W) बनाम SA-W, बैसेटेरे, 2010

108* - हीथर नाइट (ENG-W) बनाम THA-W, कैनबरा, 2020

105* - डैनी वायट-हॉज (ENG-W) बनाम SL-W, एजबेस्टन, 2026

103 - हरमनप्रीत कौर (IND-W) बनाम NZ-W, प्रोविडेंस, 2018

102 - मुनीबा अली (PAK-W) बनाम IRE-W, केप टाउन, 2023

101 - लिजेल ली (SA-W) बनाम THA-W, कैनबरा, 2020