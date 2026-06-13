इंग्लैंड ने रचा इतिहास, बनाया वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर; डैनी व्याट ने किया कमाल
इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में 219 रन बनाकर इतिहास रचा। यह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है। उन्होंने इस मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 219 रन बोर्ड पर लगाए। यह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टोटल है। जी हां, इंग्लैंड ने इस मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें, इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 200 रन का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र टीम है, इंग्लैंड ने ऐसा एक नहीं बल्कि दो-दो बार किया है। इससे पहले इंग्लिश टीम ने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 213 रन बनाए थे। वहीं वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने की टॉप-5 टीमों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम है।
साउथ अफ्रीका ने थाइलैंड के खिलाफ 195 रन बनाए थे, वहीं टीम इंडिया 194 रनों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर है। भारत ने यह रन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बनाए थे। वहीं 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2014 में 191 रन बनाए थे।
आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर-
219/1 - ENG-W SL-W, एजबेस्टन, 2026
213/5 - ENG-W बनाम PAK-W, केप टाउन, 2023
195/3 - SA-W बनाम THA-W, कैनबरा, 2020
194/5 - IND-W बनाम NZ-W, प्रोविडेंस, 2018
191/4 - AUS-W बनाम IRE-W, सिलहट, 2014
डैनी व्याट ने शतक जड़ किया कमाल
इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्याट के शतक के दम पर ही उनकी टीम 219 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। डैनी ने 62 गेंदों पर 13 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 105 रनों की नाबाद पारी खेली। वह वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए शतक जड़ने वाली मात्र दूसरी प्लेयर हैं। उनसे पहले हीथर नाइट ने थाइलैंड के खिलाफ 2020 में सेंचुरी लगाई थी। डैनी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाली मात्र 7वीं प्लेयर हैं।
विमेंस T20 WC में शतक
126 - मेग लैनिंग (AUS-W) बनाम IRE-W, सिलहट, 2014
112* - डिएंड्रा डॉटिन (WI-W) बनाम SA-W, बैसेटेरे, 2010
108* - हीथर नाइट (ENG-W) बनाम THA-W, कैनबरा, 2020
105* - डैनी वायट-हॉज (ENG-W) बनाम SL-W, एजबेस्टन, 2026
103 - हरमनप्रीत कौर (IND-W) बनाम NZ-W, प्रोविडेंस, 2018
102 - मुनीबा अली (PAK-W) बनाम IRE-W, केप टाउन, 2023
101 - लिजेल ली (SA-W) बनाम THA-W, कैनबरा, 2020
श्रीलंका 137 पर ढेर
इंग्लैंड के 219 के विशाल स्कोर के सामने श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 137 के स्कोर पर ही सिमट गई। फ्रेया केम्प ने अपने टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। वह टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू में 4 विकेट लेने वाली मात्र तीसरी गेंदबाज बनी हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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