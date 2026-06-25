ICC Womens T20 World Cup सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी इंग्लैंड, बचे 3 पायदानों के लिए ये दावेदार

इंग्लैंड ने ICC Womens T20 World Cup 2026 में जीत का चौका लगाकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। इंग्लिश टीम नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बचे तीन पायदानों के लिए रेस अभी भी जारी है।

मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर ICC Womens T20 World Cup 2026 सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। टूर्नामेंट के 22वें मुकाबले में इंग्लिश टीम ने वेस्टइंडीज को 38 रनों से हराकर जीत का चौका लगाया। इंग्लैंड वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इंग्लैंड ग्रुप-बी के पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं बचे तीन स्पॉट के लिए 7 टीमों के बीच अभी भी जंग जारी है। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला भी खेला जाना है। भारत के लिए यह करो या मरो मुकाबला है, अगर इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है तो उनका सफर टूर्नामेंट में लगभग समाप्त हो जाएगा। वहीं जीत उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बांधी रहेगी।

सेमीफाइनल की रेस में भारत के अलावा 6 बार की चैंपिनय ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका है।

कैसा रहा इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज मैच टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन बोर्ड पर लगाए। मेजबान टीम के लिए एक बार फिर इन फॉर्म बल्लेबाज डैनी वायट-हॉज चमकीं। डैनी वायट की शानदार फिफ्टी के दम पर इंग्लैंड इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। उन्होंने 65 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 8 चौके लगाए। उनके अलावा हीथर नाइट ने 26 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 43 रन बनाए।

187 के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावरप्ले में ही टीम ने 46 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा दिए थे, जिसमें कप्तान हेले मैथ्यूज का विवादस्पद विकेट भी शामिल था। हेले मैथ्यूज के विकेट पर खूब बवाल हुआ था, इंग्लैंड ने DRS का इस्तेमाल किया था, थर्ड अंपायर ने गेंद और बैट के बीच गैप होने के बावजूद हेले को आउट दिया, क्योंकि स्नीकोमीटर में हलचल थी।

चिनेल हेनरी ने अंत में 30 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 148 ही रन बोर्ड पर लगाए।