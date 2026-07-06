Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एलिस पेरी ने 9वीं ICC ट्रॉफी जीतकर रचा इतिहास, कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं जीत पाया इतने खिताब

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इसी के साथ हरफनमौला एलिस पेरी इतिहास रचने में कामयाब रहीं। वह अब मेंस और विमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली प्लेयर बन गईं हैं।

एलिस पेरी ने 9वीं ICC ट्रॉफी जीतकर रचा इतिहास, कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं जीत पाया इतने खिताब

एलिस पेरी ने उस समय इतिहास रचा जब ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता। खिताबी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 151 रनों का टारगेट रखा था। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर कंगारुओं ने इस टारगेट को 17 गेंदें और 7 विकेट रहते आसानी से चेज किया। एलिस पेरी इस जीत के साथ मेंस और विमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली प्लेयर बन गईं हैं। जी हां, यह एलिस पेरी के करियर का 9वां आईसीसी खिताब था। उन्होंने इस लिस्ट में पूर्व कप्तान एलिसा हीली को पछाड़ा है।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया की छप्परफाड़ कमाई, हारकर भी करोड़ों कमा गए भारत-पाकिस्तान

एलिस पेरी ने तोड़ा एलिसा हीली का रिकॉर्ड

एलिसा हीली का करियर शानदार रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए टीम को कई ट्रॉफी जिताई है। एलिसा हीली ने अपने करियर में 6 वनडे वर्ल्ड कप और 2 टी20 वर्ल्ड कप के रूप में कुल 8 आईसीसी ट्रॉफी जीती थीं। अब एलिस पेरी ने 9वीं आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है।

ये भी पढ़ें:AUS की मेंस टीम से ज्यादा खतरनाक है विमेंस टीम, ICC ट्रॉफी जीतने में बड़ा अंतर

एलिस पेरी के नाम अब 7 टी20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप समेत कुल 9 आईसीसी ट्रॉफी हो गईं हैं।

  • आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: 7 (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026)
  • आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप: 2 (2013, 2022)

सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी बतौर प्लेयर

9 - एलिस पेरी*

8 - एलिसा हीली

7 - मेग लैनिंग

6 - बेथ मूनी*

6 - मेगन शुट्ट*

रिकी पोंटिंग ने उठाई 5 आईसीसी ट्रॉफी

वहीं बात मेंस क्रिकेट की करें तो सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम है। पोंटिंग ने अपने करियर में 5 बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। तीन ट्रॉफी उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के रूप में तो दो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में उठाई है।

  • वनडे वर्ल्ड कप- 1999, 2003, 2007
  • आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी- 2006, 2009

विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम 4-4 आईसीसी ट्रॉफी

वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने-अपने करियर में अभी तक 4-4 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। कोहली ने सबसे पहली ट्रॉफी 2011 वर्ल्ड कप के रूप में उठाई थी, इसके बाद वह 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं रोहित शर्मा ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर अपनी आईसीसी ट्रॉफी का खाता खोला था। इसके बाद वह भी विराट कोहली के साथ अन्य तीन ट्रॉफी विनिंग टूर्नामेंट का हिस्सा रहे थे। दोनों भारतीय दिग्गजों की नजरें अब 2027 वर्ल्ड कप जीतने पर है।

  • विराट कोहली- 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी
  • रोहित शर्मा- 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Womens T20 World Cup Ricky Ponting Virat Kohli अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।