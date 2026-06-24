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दीप्ति शर्मा इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर, सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में झूलन गोस्वामी रह जाएंगी पीछे

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। झूलन गोस्वामी और दीप्ति सर्धाविक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।

दीप्ति शर्मा इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर, सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में झूलन गोस्वामी रह जाएंगी पीछे

भारतीय महिला टीम गुरुवार को महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी। टीम ने दो मुकाबले जीते हैं लेकिन अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा विश्व कप के इस अहम मुकाबले में इतिहास रचने के करीब हैं। वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। हालांकि उनके पास आगामी मैच में पूर्व तेज गेंदबाज से आगे निकलने का सुनहरा मौका है।

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दीप्ति बनेंगी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

बांग्लादेश के खिलाफ अगर दीप्ति शर्मा एक विकेट लेने में सफल रहतीं हैं तो वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी। दिग्गज झूलन गोस्वामी और दीप्ति शर्मा के नाम अभी 355 विकेट हैं। झूलन ने भारत के लिए 284 मैच खेले हैं और 355 विकेट लिए हैं। उन्होंने टेस्ट में 44, वनडे में 255 और टी20 इंटरनेशनल में 56 विकेट लिए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा के नाम टेस्ट में 22, वनडे में 166 और टी20 इंटरनेशनल में 167 विकेट हैं।

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विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन

दीप्ति शर्मा का जारी टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट हॉल लिया था और टीम को मैच जीताने में अहम भूमिका निभाई थी। नीदरलैंड के खिलाफ लीड्स में तीन ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया। हालांकि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में विकेट नहीं हासिल कर सकीं। अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया था। हालांकि पिछले मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना करने के बावजूद वह बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। भारतीय गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज हैं। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 147 मैच खेलकर 167 विकेट हासिल किए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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