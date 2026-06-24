दीप्ति शर्मा इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर, सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में झूलन गोस्वामी रह जाएंगी पीछे
दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। झूलन गोस्वामी और दीप्ति सर्धाविक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।
भारतीय महिला टीम गुरुवार को महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी। टीम ने दो मुकाबले जीते हैं लेकिन अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा विश्व कप के इस अहम मुकाबले में इतिहास रचने के करीब हैं। वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। हालांकि उनके पास आगामी मैच में पूर्व तेज गेंदबाज से आगे निकलने का सुनहरा मौका है।
दीप्ति बनेंगी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज
बांग्लादेश के खिलाफ अगर दीप्ति शर्मा एक विकेट लेने में सफल रहतीं हैं तो वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी। दिग्गज झूलन गोस्वामी और दीप्ति शर्मा के नाम अभी 355 विकेट हैं। झूलन ने भारत के लिए 284 मैच खेले हैं और 355 विकेट लिए हैं। उन्होंने टेस्ट में 44, वनडे में 255 और टी20 इंटरनेशनल में 56 विकेट लिए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा के नाम टेस्ट में 22, वनडे में 166 और टी20 इंटरनेशनल में 167 विकेट हैं।
विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन
दीप्ति शर्मा का जारी टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट हॉल लिया था और टीम को मैच जीताने में अहम भूमिका निभाई थी। नीदरलैंड के खिलाफ लीड्स में तीन ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया। हालांकि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में विकेट नहीं हासिल कर सकीं। अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया था। हालांकि पिछले मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना करने के बावजूद वह बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। भारतीय गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज हैं। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 147 मैच खेलकर 167 विकेट हासिल किए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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