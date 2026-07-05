Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डैनी वायट-हॉज ने रचा इतिहास, वुमेंस टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इंग्लैंड की दिग्गज महिला बल्लेबाज डैनी व्याट हॉज महिला टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक एडिशन में 300 रनों का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

डैनी वायट-हॉज ने रचा इतिहास, वुमेंस टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान सोफी मोलिनू ने रविवार को 2026 टी20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावरप्ले में ही दो विकेट गंवा दिए और रन भी ज्यादा नहीं बना पाए। हालांकि इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी वायट-हॉज ने रविवार को खिताबी मुकाबले में इतिहास रच दिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाली हॉज इस मुकाबले में सस्ते में पवेलियन लौट गईं।

ये भी पढ़ें:'गुस्से में रिटायर नहीं होना चाहिए', कपिल देव ने कोहली के संन्यास पर किया रिएक्ट

एक एडिशन में 300 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज

इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी वायट-हॉज आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में एक एडिशन में 300 से अधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनीं। इंग्लैंड के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली हॉज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में ये मुकाम हासिल करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। उन्होंने इंग्लैंड की पारी की चौथे ओवर की पहली गेंद पर अपना छठा रन पूरा किया और एक संस्करण में 300 रन बनाने वाली पहली प्लेयर बनी। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी 2020 टी20 विश्व कप में एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं थी। उन्होंने 259 रन बनाए थे। इससे पहले 2014 में मेग लेनिंग ने 2014 में 257 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:बाबर की बतौर कप्तान दोबारा वापसी, पिछली बार 7 महीनों में ही छोड़ना पड़ा था पद

मंधाना भी टॉप-4 में

डैनी वायट-हॉज टी20 विश्व कप 2026 में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के पहले ही मुकाबले में नाबाद शतकीय पारी खेली। उसके बाद वेस्टइंडीज मुकाबले में 65 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ डैनी ने 65 रन की दमदार पारी खेली। डैनी ने सात मैचों में 60.40 के औसत से 302 रन बनाए। उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए। जारी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की तंजमीन ब्रिट्स दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 4 मैचों में 225 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर स्कॉटलैंड की कार्टर हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 208 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं।

खिताब के लिए होने वाला यह मुकाबला टूर्नामेंट की एकमात्र ऐसी दो टीमों के बीच है जो अब तक अजेय रही हैं। दोनों टीमों ने अपने सभी छह मैच जीते हैं, जिससे महिला क्रिकेट की दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच एक शानदार फ़ाइनल का मंच तैयार हुआ है। इंग्लैंड के लिए यह फ़ाइनल 2009 में ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार घरेलू दर्शकों के सामने विश्व चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका पर 40 रन की शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। शिवर-ब्रंट के 75 और हीथर नाइट के 58 रनों की बदौलत टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और फिर उनके स्पिन अटैक ने शानदार अंदाज में मैच खत्म किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Australia Cricket Team Womens T20 World Cup T20 World Cup अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।