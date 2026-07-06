ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम से ज्यादा खतरनाक है विमेंस टीम, ICC ट्रॉफी जीतने में बड़ा अंतर; जीता 14वां खिताब

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम का यह 7वां टी20 वर्ल्ड कप खिताब है, वहीं 14वीं आईसीसी ट्रॉफी है।

क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे खतरनाक मानी जाती है। जब आईसीसी ट्रॉफी की बात आती है तो यह टीम और खतरनाक बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया की मेंस और विमेंस टीम ने मिलाकर क्रिकेट के इतिहास में कुल 24 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, यह उनका एकछत्र राज दिखाती है। लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत है, जिसने कुल 9 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। भारतीय मेंस टीम ने 8 तो विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के रूप में एक ट्रॉफी जीती है। मगर अगर क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम और विमेंस टीम की तुलना की जाए तो उनकी महिला टीम पुरुष टीम से ज्यादा आगे दिखाई देती है।

जी हां। ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम ने जहां अभी तक 10 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, जिसमें वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप शामिल है। वहीं विमेंस टीम का यह 14वां आईसीसी खिताब है।

ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम 7 वनडे वर्ल्ड कप -1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022- जीत चुकी है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में भी यह उनका 7वां खिताब है। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में अपना पहला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, उसके बाद यह टीम नहीं रुकी। इसके बाद कंगारुओं ने 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और अब 2026 में अपना 7वां टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता।

सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमें

मेंस क्रिकेट विमेंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया- 10 ऑस्ट्रेलिया- 14 भारत- 8 इंग्लैंड- 5 वेस्टइंडीज- 5 न्यूजीलैंड- 2 पाकिस्तान, श्रीलंक, इंग्लैंड- 3 भारत- 1 न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका- 2 वेस्टइंडीज- 1

ऑस्ट्रेलिया ने फिर तोड़ा इंग्लैंड का दिल 2009 में पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीने वाली इंग्लैंड की टीम पिछले 17 सालों से अपने दूसरे खिताब को तरस रही है। इंग्लिश टीम कई बार फाइनल में पहुंची, मगर अधिकतर बार ऑस्ट्रेलिया ने ही उनका दिल तोड़ा। इंग्लैंड की टीम इससे पहले 2012, 2014 और 2018 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और हर बार उनका दिल ऑस्ट्रेलिया ने ही तोड़ा। इन तीनों ही बार कंगारुओं ने इंग्लिश टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

2026 के फाइनल की बात करें तो, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 151 रनों का टारगेट रखा था। चैंपियन टीम ने इस स्कोर को 17 गेंदें और 7 विकेट रहते आसानी से हासिल कर लिया।