Womens T20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और किन टीमों के बीच खेला जाएगा? नोट कर लीजिए हर एक बात
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को तो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाई।
ICC Womens T20 World Cup Final में पहुंचने वाली दोनों टीमों की तस्वीर साफ हो गई है। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडी को पहले सेमीफाइनल में धूल चटाई। वहीं इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच फाइनल 5 जुलाई को ‘क्रिकेट का मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार तो इंग्लैंड 5वीं बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रही है, कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया है। ऐसे में फाइनल में दोनों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिलेगी।
WT20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा फाइनल में पहुंचने वाली टीमें
8 - ऑस्ट्रेलिया
5 - इंग्लैंड
3 - न्यूजीलैंड
2 - साउथ अफ्रीका
Australia vs England ICC Womens T20 World Cup Final When Where and How To Watch in India
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल कब खेला जाएगा?
Australia vs England ICC Womens T20 World Cup Final रविवार, 5 जुलाई को खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल कहां खेला जाएगा?
Australia vs England ICC Womens T20 World Cup Final लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल कितने बजे शुरू होगा?
Australia vs England ICC Womens T20 World Cup Final भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगी।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल भारत में कैसे देखें लाइव?
Australia vs England ICC Womens T20 World Cup Final का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर होगा। वहीं AUS W vs ENG W फाइनल का मजा आप ऑनलाइन डिज्नी जियो प्लस हॉटस्टार की ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं।
इंग्लैंड रच सकता है इतिहास
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक दो ही होस्ट नेशन ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इंग्लैंड ने यह कारनामा 2009 में किया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में। अब इंग्लैंड घर में दो वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन सकती है।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वॉड
इंग्लैंड स्क्वॉड- नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, शार्लेट डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, डेनियल गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केम्प, हीथर नाइट, लिंसे स्मिथ, इस्सी वोंग, डैनी वायट-हॉज
ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड- जॉर्जिया वेयरहम, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट, एलिस पेरी, बेथ मूनी, फोबे लिचफील्ड, अलाना किंग, ग्रेस हैरिस, लूसी हैमिल्टन, किम गार्थ, निकोला कैरी, ताहलिया मैकग्राथ, एशले गार्डनर, सोफी मोलिनक्स (c)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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