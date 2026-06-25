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भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया उतारेगा मजबूत टीम, फोएबे लिचफील्ड की हो सकती है वापसी; कोच ने दिया हिंट

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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फोएबे लिचफील्ड रविवार को भारत के खिलाफ मैच में खेल सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोच शेली निशके ने हिंट दिया है। उनको अफ्रीका के खिलाफ चोट लगी थी।

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया उतारेगा मजबूत टीम, फोएबे लिचफील्ड की हो सकती है वापसी; कोच ने दिया हिंट

ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप मुकाबले में चोट से उबरकर वापसी कर सकती हैं। लिचफील्ड मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गई थी और इस कारण अगले तीन मैच में नहीं खेल पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोच शेली निशके ने संकेत दिया कि लिचफील्ड लॉर्ड्स में हरमनप्रीत कौर की टीम के खिलाफ ग्रुप के अपने अंतिम मुकाबले में वापसी कर सकती हैं।

लिचफील्ड की हो सकती है वापसी

क्रिकेट डॉट कॉम एयू के अनुसार निशके ने कहा, ''मुझे लगता है कि फीब्स (लिचफील्ड) की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि वह भारत के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेगी।'' कोच ने माना कि फोएबे लिचफील्ड की वापसी से टीम चयन मुश्किल रहेगा। हालांकि वह तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, ''यह फैसला लेना वाकई बहुत कठिन होगा। फीब्स शायद नंबर 3 की पोजिशन पर सीधे वापस आ जाएंगी, जिसके बाद हमें टीम की संरचना और सेट-अप को लेकर कुछ अहम फैसले करने होंगे। लेकिन स्पष्ट है कि किसी एक खिलाड़ी को उनकी जगह बनानी पड़ेगी।”

लिचफील्ड के आने से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शतक लगाया था। 8 टी20 मैचों में उन्होंने 168 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 144.82 का है। वनडे में उन्होंने भारत के खिलाफ 12 मैचों में 753 रन बनाए हैं। जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल है।

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ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में टॉप पर

ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप में खुद को सबसे मजबूत टीम के तौर पर साबित कर दिया है। लगातार चार जीत के साथ उनके आठ पॉइंट हो गए हैं और उनका नेट रन रेट भी 4.724 का शानदार है। हर ग्रुप से सिर्फ़ टॉप दो टीमें ही सेमीफ़ाइनल में पहुँचेंगी, इसलिए भारत दूसरे नंबर पर अपनी पकड़ मज़बूत करना चाहेगा और दक्षिण अफ़्रीका से किसी भी तरह के दबाव से बचना चाहेगा। दक्षिण अफ़्रीका के भी चार पॉइंट हैं, लेकिन नेट रन रेट में वे काफी पीछे हैं।

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आईसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद, भारत गुरुवार को मैनचेस्टर में ग्रुप ए के अहम मुकाबले में बंगलादेश का सामना करते हुए अपने खेल की कुछ चिंताजनक कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। हालांकि टीम सेमीफाइनल की दौड़ में अच्छी स्थिति में है, लेकिन मिडिल-ऑर्डर की बल्लेबाजी और फील्डिंग में गलतियों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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