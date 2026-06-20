ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप में की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, नीदरलैंड के खिलाफ ठोक दिए 219 रन
ऑस्ट्रेलिया ने बेथ मूनी और एशले गार्डनर के अर्धशतकों की बदौलत नीदरलैंड के खिलाफ 219 रन बनाए। जोकि महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में संयुक्त रूप से हाईएस्ट टोटल है।
ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को नीदरलैंड के खिलाफ महिला टी 20 विश्व कप के 14वें मुकाबले में 219 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर के शानदार अर्धशतकों से छह विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर बनाया। जोकि महिला टी20 विश्व कप के इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा टारेगट बन गया है। ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। इससे पहले भारतीय टीम ने भी नीदरलैंड के खिलाफ लीड्स में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे, जोकि विश्व कप का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।
ऑस्ट्रेलिया ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी
ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को नीदरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के महिला टी20 विश्व कप में हाईएस्ट स्कोर बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड ने 2026 में एजबेस्टन में श्रीलंका के खिलाफ एक विकेट खोकर 219 रन बनाए थे। इससे पहले 2023 में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए थे। वहीं भारतीय टीम ने हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए। भारतीय टीम इंग्लैंड के बाद महिला टी20 विश्व कप में 200 का आंकड़ा पारी करने वाली पहली टीम बनी थी।
बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मूनी ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 42 गेंद में नौ चौके और एक छक्के जड़ित अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने गार्डनर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 गेंद में 101 रन की भागीदारी भी निभाई। गार्डनर ने 32 गेंद का सामना करते हुए आठ चौके और एक छक्का जमाया। इन दोनों के अलावा जॉर्जिया वारेहम ने 41 रन का योगदान दिया। नीदरलैंड के लिए इरिस ज्विलिंग ने तीन और कैरोलिन डि लांगे ने दो विकेट हासिल किए।
बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर ने लगाया अर्धशतक
नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर ने तीसरे विकेट के लिए 53 गेंदों में 101 रन की शतकीय साझेदारी की। मूनी और जार्जिया वोल (17) ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को तेजी से आगे बढ़ाया, इससे पहले कि वे वोल और एलिस पेरी (1) को जल्दी-जल्दी गंवा दिया। चौथे नंबर पर गार्डनर आईं और उन्होंने अपने व्यापक शॉट्स के साथ गेंदबाजी आक्रमण पर दबदबा हासिल किया।
उन्होंने अपना आठवां टी-20 अर्धशतक जमाया, जबकि मूनी ने अपना 29वां अर्धशतक जमाया। दोनों ने शतकीय साझेदारी की, इससे पहले कि मूनी मैदान से बाहर चली गईं, संभवत: दूसरा रन पूरा करने के बाद उन्हें चोट लग गई, इससे पहले कि वह रिटायर हर्ट हो गईं। गार्डनर भी तुरंत आउट हो गयीं लेकिन जॉर्जिया वेयरहम (41) ने सुनिश्चित किया कि रेट कम न हो। नीदरलैंड्स अपनी ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग में खराब थे।
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