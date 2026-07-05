AUS W vs ENG W Final Live Streaming: वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल आज कितने बजे शुरू होगा, जानें कहां और कैसे देखें लाइव

AUS W vs ENG W Final Live Streaming- वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया की नजरें 7वें तो इंग्लैंड की दूसरे खिताब पर होगी।

AUS W vs ENG W Final Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल आज यानी रविवार, 5 जुलाई को खेला जाना है। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने 7वें टी20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम 17 साल के सूखे को खत्म करना चाहेगी। इंग्लैंड ने पहला और आखिरी टी20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था, इसके बाद कई मौकों पर टीम ट्रॉफी के नजदीक पहुंची, मगर दूसरा खिताब नहीं जीत पाई। आईए एक नजर ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस फाइनल से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। आज किसी एक टीम की विनिंग स्ट्रीक के साथ उनका दिल भी टूटेगा। वहीं दूसरी टीम विजय अभियान जारी रखते हुए ट्रॉफी उठाएगी।

How To Watch Australia vs England Womens T20 World Cup LIVE Match

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कब होगा?

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल रविवार, 5 जुलाई को शुरू होगा।

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कितने बजे शुरू होगा?

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा।

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कहां खेला जा रहा है?

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

आप भारत में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल टीवी पर कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का लाइव टेलीकास्ट भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने के लिए उपलब्ध होगा।

आप भारत में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पेज और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल स्क्वॉड इंग्लैंड महिला टीम: एमी जोन्स (विकेट कीपर), डैनी वायट-हॉज, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस कैप्सी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल, सोफिया डंकले, इस्सी वोंग, लॉरेन फाइलर, टिली कॉर्टीन-कोलमैन