इंग्लैंड का घर पर पहली बार टूटा दिल, ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास; फाइनल में बने 10 धांसू रिकॉर्ड्स
इंग्लैंड को आईसीसी इवेंट की मेजबानी करते हुए पहली बार घर में हार मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंग्लैंड में कोई आईसीसी खिताब जीता है। आईए फाइनल में बने ऐसे ही धांसू रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं-
ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में मेजबान इंग्लैंड से हुई भिड़ंत में कंगारुओं ने 7 विकेट से बाजी मारी। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 150 रन बोर्ड पर लगाए थे। बेथ मूनी की फाइनल में एक और कमाल की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इस स्कोर को 17.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। मूनी ने 64 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। साथ ही वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल में कई धांसू रिकॉर्ड्स बने, आईए एक नजर इन सभी रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-
- ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, जबकि कोई दूसरी टीम 1 से ज्यादा बार ऐसा नहीं कर पाई है। जी हां, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने 1-1 टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल
7 - ऑस्ट्रेलिया (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023, 2026)
1 - इंग्लैंड (2009)
1 - वेस्टइंडीज (2016)
1 - न्यूजीलैंड (2024)
- ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड तीसरी बार बिना कोई मैच हारे टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, इस लिस्ट में एकमात्र अन्य टीम इंग्लैंड की है, जिन्होंने 2009 में ऐसा किया था, जब उन्होंने पहली और आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था।
बिना कोई मैच हारे विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें
2009 में ENG-W
2010 में AUS-W
2023 में AUS-W
2026 में AUS-W*
- इंग्लैंड वनडे और टी20 वर्ल्ड कप मिलाकर यह 5वें आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। पिछले चार इवेंट में तो वह ट्रॉफी उठाने में सफल रहा, मगर यह पहला मौका है जब टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए उनके हाथ से ट्रॉफी फिसली हो। गौर करने वाली बात यह है कि टी20 टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए इंग्लैंड की टीम यह पहला ही मैच हारी है।
इंग्लैंड की महिला टीम वर्ल्ड कप की मेजबानी करते हुए
वनडे वर्ल्ड कप 1973: चैंपियंस
वनडे वर्ल्ड कप 1993: चैंपियंस
T20 वर्ल्ड कप 2009: चैंपियंस
वनडे वर्ल्ड कप 2017: चैंपियंस
T20 वर्ल्ड कप 2026: रनर-अप
ENG-W अपने घर में महिला T20 WC में
मैच: 12
जीते: 11
हारे: 1 (2026 फाइनल में AUS के खिलाफ)
- 151 महिला टी20 विश्व कप नॉकआउट में सफलतापूर्वक पीछा किया गया दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, इससे पहले 2009 के सेमीफाइनल में ओवल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 164 रन बनाए थे।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिए गए 17.1 ओवरों ने इसे महिला टी 20 विश्व कप में सबसे तेज 150 से अधिक रन बनाने वाला बना दिया, जो 2009 के सेमीफाइनल में AUS W के खिलाफ ENG W (टारगेट: 164) द्वारा लिए गए 17.2 ओवरों से बेहतर है।
- बेथ मूनी की यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में तीसरी फिफ्टी है। उनके अलावा टी20 विश्व कप फाइनल में एक से ज्यादा फिफ्टी लगाने वाली अन्य खिलाड़ी - पुरुष या महिला - कुमार संगकारा (2009 और 2014), मार्लन सैमुअल्स (2012 और 2016), और विराट कोहली (2014 और 2024) हैं।
- बेथ मूनी विमेंस T20 WC फाइनल (2023 और 2026) में दो बार POTM अवॉर्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। मार्लन सैमुअल्स अकेले ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेन्स कॉम्पिटिशन (2012 और 2016) में ऐसा किया है।
- न्यूजीलैंड की एमिलिया केर (2024) के बाद बेथ मूनी विमेंस क्रिकेट में दूसरी ऐसी प्लेयर बनी हैं, जिन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता है।
- एलिस पेरी ने 9वीं आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। वह मेंस और विमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली प्लेयर हैं।
9 - एलिस पेरी*
8 - एलिसा हीली
7 - मेग लैनिंग
6 - बेथ मूनी*
6 - मेगन शुट्ट*
5- रिकी पोंटिंग
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।