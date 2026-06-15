भारत-पाकिस्तान मैच में उमड़ा फैंस का सैलाब, टूटा दुबई का रिकॉर्ड; इंग्लैंड में लिखा गया नया इतिहास
Women's T20 World Cup 2026 के भारत-पाकिस्तान मैच में फैंस का सैलाब उमड़ा। इस तरह दुबई का रिकॉर्ड टूट गया और इंग्लैंड में एक नया इतिहास लिखा गया। सबसे ज्यादा दर्शक इसी मैच में पहुंचे हैं।
ICC Women's T20 World Cup 2026 का छठा ग्रुप फेज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। दोनों के बीच गहरी प्रतिद्वंदिता कही जाती है, लेकिन इसमें भारत बहुत आगे है। टी20 विश्व कप के इतिहास में सिर्फ दो ही मैच पाकिस्तान ने 9 मैचों में से जीते हैं, जबकि बाकी के सात मैच भारत ने जीते हैं। बावजूद इसे सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाता है। फैंस भी इस मुकाबले को देखने के लिए उमड़ते हैं और इसी के चलते फैंस ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनवा दिया है।
दरअसल, आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लीग या ग्रुप फेज के मैच में कभी भी इतने ज्यादा दर्शक मुकाबला देखने नहीं पहुंचे, जितने इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के लिए पहुंचे हैं। यहां तक कि पहले भी यह रिकॉर्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के ही नाम दर्ज था। दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्तूबर 2024 को भारत बनाम पाकिस्तान मैच में 15935 दर्शकों की उपस्थिति दर्ज हुई थी, जो वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी ग्रुप फेज के मैच में सबसे ज्यादा थी।
वहीं, बर्मिंघम के एजबेस्टन में इससे भी ज्यादा दर्शकों ने स्टेडियम में बैठकर मैच देखा और एक नया इतिहास लिखा गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के मैच को देखने के लिए 18814 दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। यह महिला T20 वर्ल्ड कप के किसी भी ग्रुप स्टेज मैच में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर दर्शकों के लिहाज से है। इस तरह दुबई में दो साल पहले बना रिकॉर्ड इंग्लैंड में जाकर चकनाचूर हो गया है। इससे इस बात की तस्दीक भी होती है कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच को देखने के लिए दर्शक लालायित रहते हैं।
भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा
मैच की बात करें तो लगभग हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला एकतरफा ही नजर आया। टीम इंडिया ने 170 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 106 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला 64 रनों के अंतर से हार गई। टी20 विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान की महिला टीम की यह 7वीं हार भारत के खिलाफ है। इस मैच की हीरो दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने कुछ रन बनाए, एक रन आउट किया और पांच विकेट अपने नाम किए। इसी मैच में वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। भारत का दूसरा मुकाबला 17 जून को नीदरलैंड के खिलाफ है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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