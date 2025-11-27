Cricket Logo
महिला प्रीमियर लीग मेगा नीलामी: 277 खिलाड़ी, 5 टीमें; किन पर लुटेगा खजाना

संक्षेप:

महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी। 5 टीमें। अधिकतम 73 खिलाड़ियों की जगह और नीलामी में हिस्सा लेंगी देश-विदेश की कुल 277 क्रिकेटर। अधिकतम 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकेगा।

Thu, 27 Nov 2025 09:21 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी। 5 टीमें। अधिकतम 73 खिलाड़ियों की जगह और नीलामी में हिस्सा लेंगी देश-विदेश की कुल 277 क्रिकेटर। अधिकतम 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकेगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन है। इसमें वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम की कई खिलाड़ियों के अलावा तमाम दिग्गज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शामिल होंगी।

लॉरा वोलवार्ट और भारत की विश्व कप में जीत की नायिका दीप्ति शर्मा सहित कई शीर्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर गुरुवार को दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में आकर्षण का केंद्र होंगी। क्रांति गौड़ और श्री चरणी को भी मोटी धनराशि मिलने की उम्मीद है।

कुल 277 खिलाड़ी (194 भारतीय और 83 विदेशी) पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगी। पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगी। कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी टीम में शामिल की जा सकती हैं।

वनडे विश्व कप जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की भारी मांग होगी। टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा पर अच्छी बोली लगने की संभावना है। उन्हें विश्व कप फाइनल के तुरंत बाद यूपी वॉरियर्स ने रिलीज कर दिया था।

अगर क्रांति और चरणी जैसी युवा खिलाड़ी धनराशि के मामले में दीप्ति की बराबरी कर ले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके प्रभावित किया था। हरलीन देओल, रेणुका सिंह और स्नेह राणा भी नीलामी का हिस्सा हैं।

जिन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों पर दांव लगने के संभावना है उनमें ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग, वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, इंग्लैंड की प्रमुख स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, उनकी हमवतन अमेलिया केर और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान वोलवार्ट शामिल हैं।

सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन करने के बाद यूपी वॉरियर्स के पास नीलामी में सबसे अधिक राशि (14.5 करोड़ रुपए) है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास सबसे कम राशि (5.70 करोड़) है।

