women s odi world cup 12th match engand vs sri lanka preview महिला विश्व कप: श्रीलंका का खुलेगा खाता या इंग्लैंड की लगेगी जीत की हैट्रिक?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़women s odi world cup 12th match engand vs sri lanka preview

महिला विश्व कप: श्रीलंका का खुलेगा खाता या इंग्लैंड की लगेगी जीत की हैट्रिक?

महिला विश्व कप में शनिवार को कोलंबो में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। तीन बार की चैंपियन इंग्लैंड की टीम गजब फॉर्म में चल रही हैं। उसने वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती दोनों मैचों में जीत हासिल की है। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाFri, 10 Oct 2025 03:59 PM
share Share
Follow Us on
महिला विश्व कप: श्रीलंका का खुलेगा खाता या इंग्लैंड की लगेगी जीत की हैट्रिक?

चार बार की चैम्पियन इंग्लैंड की टीम अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखकर शनिवार को कोलंबो में होने वाले महिला एक दिवसीय विश्व कप के मैच में जीत की हैट्रिक पूरी करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ मेजबान श्रीलंका की नजरें परिस्थितियों से परिचित होने पर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने पर लगी होंगी।

इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले दो मैच में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश के खिलाफ वह एक समय वह मुश्किल स्थिति में दिख रहा थी लेकिन 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 78 रन पर आधी टीम गंवाने के बावजूद हीथर नाइट के नाबाद 79 रन की बदौलत जीत दर्ज करने में सफल रही।

इंग्लैंड की बल्लेबाजी की गहराई और अनुभव एक बार फिर चार विकेट की जीत में निर्णायक साबित हुए। हालांकि कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने स्वीकार किया कि टीम मुश्किल परिस्थितियों में पड़े बिना जीत हासिल करना चाहती थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम जीत हासिल करने में सफल रहे लेकिन हम इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। हमें कम विकेट गंवाकर जीत हासिल करनी चाहिए थी।’’

इंग्लैंड की स्पिन तिकड़ी एलिस कैप्सी, सोफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन ने बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट लिए, जबकि बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ और तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने भी उपयोगी योगदान दिया।

इंग्लैंड की टीम ने अभी तक खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके लिए चिंता का एकमात्र विषय सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट की फॉर्म है, जो अभी तक रन बनाने में संघर्ष कर रही हैं।

जहां तक श्रीलंका का सवाल है तो उसकी टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वह अपने पहले मैच में भारत से हार गया था जबकि उसका दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

भारत के खिलाफ अपने पहले मैच में श्रीलंका की टीम को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में संघर्ष करना पड़ा, जिसमें नौ बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंचे, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया और पूरी टीम 211 रन पर ढेर हो गई।

आर प्रेमदासा स्टेडियम में पिछले मैच में बारिश के कारण खेल में खलल पड़ा था, इसलिए दोनों टीमें मौसम के पूर्वानुमान पर भी कड़ी नजर रखेंगी।

टीम इस प्रकार हैं:

इंग्लैंड: नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पिउमी वाथसाला, इनोका राणावीरा, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा, अचिनी कुलसुरिया।

समय: मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

Womens Cricket World cup 2025 Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |