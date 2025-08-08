महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 सिर पर लेकिन बेंगलुरु को अभी मैच के लिए हरी झंडी का इंतजार

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के बेंगलुरु में होने वाले मैचों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। अभी तक राज्य क्रिकेट संघ को सिद्धारमैया सरकार से चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच कराने की इजाजत ही नहीं मिली है। इसी स्टेडियम में जून में आरसीबी के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

अगले महीने के आखिर से शुरू होने जा रहे महिला एकदिवसीय विश्व कप में बेंगलुरु में होने वाले मैच कहीं और शिफ्ट किए जा सकते हैं। कुछ महीने पहले जब टूर्नामेंट के शेड्यूल का जब ऐलान हुआ था, तब बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईसीसी की तरफ से 4 मैच दिए गए थे। इतना ही नहीं, फाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंच पाती है तो खिताबी मुकाबला भी यही होना तय हुआ था। अब नौबत ये है कि यहां के मैच किसी अन्य शहर में कराए जा सकते हैं।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व कप के बेंगलुरु वाले मैचों पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। वजह ये है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन राज्य की सरकार से अभी तक चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच कराने की अनुमति ही हासिल नहीं कर पाया है। अनिश्चितता के इन बादलों के केंद्र में है जून में हुई जानलेवा भगदड़।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'अनिश्चितता जून में आरसीबी की आईपीएल की खिताबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की त्रासदी से जुड़ी हुई है। मामला अदालत में चला गया है और राज्य सरकार ने अब तक मैच की इजाजत नहीं दी है। KSCA (कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन) को महाराजा कप टी20 टूर्नामेंट को बेंगलुरु से बाहर मैसूर में शिफ्ट करना पड़ा था। उसे अब भी महिला विश्व कप मैचों के लिए हरी झंडी का इंतजार है।'